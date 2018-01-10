Найдены способы похудеть легко и дешево

Чтобы обрести желаемые формы, совсем не обязательно тратить огромные средства

Британские ученые пришли к сенсационному выводу: увеличение продолжительности сна всего лишь на 20 минут помогает людям успешно бороться с лишним весом. Чем больше человек спит, тем лучше он питается, рассказал New York Post исследователь из Королевского колледжа Лондона Хайя Аль Хатиб.

По мнению экспертов, недосып ведет к тому, что люди едят больше "мусорной" еды, богатой сахаром, а вот те, кто проводит в постели больше времени, ежедневно потребляют на 40 калорий меньше (это равно 2,5 чайным ложечкам сахара).

Ученые разбили группу из 42 человек на две части. Добровольцам из первой посоветовали не употреблять перед сном напитки, содержащие кофеин, не пользоваться в спальне смартфонами и не ложиться спать натощак.

Вторая группа участников эксперимента не получала никаких инструкций. В итоге выяснилось, что участники первой группы начали проводить в постели на 55 минут дольше, продолжительность их сна увеличилась на 21 минуту.

Самое же главное заключается в том, что они стали потреблять меньшее количество сахаросодержащих продуктов - сладких напитков и пирожных. Количество съедаемого ими ежедневно сахара уменьшилось на 10 граммов. Таким образом, простое изменение режима привело к тому, что люди начали придерживаться более здоровой диеты.

Кроме того, поддерживать оптимальный вес поможет такая пряность, как обыкновенный черный перец. Индийские ученые пришли к выводу, что, если приправлять им даже жирную пищу, можно похудеть, сообщает BMC.

Крыс кормили жирной едой 22 недели, при этом на 16-й их поделили на две группы. В пищу экспериментальной группы стали добавлять пиперональ (гелиотропин), альдегид, добытый из черного перца. Других грызунов продолжали кормить просто жирным кормом.

В конце эксперимента крысы из первой группы смогли сбросить излишки жира, у них также выросла минеральная насыщенность костной ткани и плотность костей. Пиперональ способствовал также снижению уровня сахара в крови.

Таким образом, на основе гелиотропина можно будет разработать лекарство для похудения, считают ученые. А пока все желающие избавиться от лишнего веса могут просто добавлять черный перец в пищу и подольше спать.