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Сенаторы заткнули польских политиканов

Фото: wikipedia.org/Serge Serebro, Vitebsk Popular News
В Совете Федерации оценили выводы комиссии по расследованию крушения Ту-154 под Смоленском

Прокомментировал ситуацию председатель комитета верхней палаты российского парламента по международным делам Константин Косачев.

"Заключение польской комиссии не имеет никакого отношения к расследованию этой трагедии по существу", - сказал он в беседе с RT. По его словам, все, что сейчас происходит в Польше, "носит характер внутриполитической борьбы".

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И поэтому выводы польской комиссии по расследованию крушения Ту-154 Леха Качиньского в 2010 г. принять невозможно, пояснил сенатор. "Если какая-то новая информация появляется, то она должна передаваться в соответствующие рабочие группы", - отметил он.

Попытки придать трагедии политический характер Косачев назвал неэтичными и недопустимыми. Так как подобное расследование "должно происходить в рамках компетентных и профессиональных действий... выводы польской комиссии ничем, кроме политики, а точнее - политиканства, я назвать не могу", подчеркнул сенатор.

Власти Польши сначала согласились с выводами экспертов о том, что причиной крушения Ту-154 были ошибки экипажа, но позже отказались от этой версии, чтобы не выплачивать компенсации родственникам погибших. Об этом сегодня заявил член комиссии МАК по расследованию авиакатастрофы летчик-испытатель Рубен Есаян.

Он также объяснил это политикой. Когда родственники каждого из погибших потребовали €1 млн компенсации, то в Варшаве решили, что это большие деньги и "пусть за все заплатит Россия", цитирует слова эксперта РИА ФАН

О том, что никаких подтверждений версии взрыва на борту ТУ-154‍ нет, заявили в Следственном комитете России. Об этом рассказала РИА "Новости" официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Комиссию по расследованию причин этой авиакатастрофы возглавит экс-министр обороны Польши Антони Мачеревич. Об этом сообщил главный редактор Gazety Polskiej Томаш Сакевич. Таково "решение нового министра обороны", написал он в Twitter.

До этого Мачеревич не раз говорил, что боится Москвы. К примеру, 15 августа прошлого года он заявил, что почувствовал угрозу независимости Польши со стороны России.

Ранее комиссия Минобороны Польши, которая повторно расследовала обстоятельства авиакатастрофы авиалайнера Ту-154 под Смоленском, подтвердила заключение западного авиационного эксперта Фрэнка Тэйлора о нескольких взрывах на борту самолета.

При этом деятельность данного специалиста с 44-летним стажем в отрасли проходила в Великобритании, и вряд ли он может компетентно разбираться в конструктивных и эксплуатационных особенностях советского лайнера Ту-154М, выпущенного в 1990 г., отмечает сайт "Комсомольская правда"

Никаких признаков, указывающих на подобную причину крушения этого самолета, не обнаружено, заявил в августе 2017 г. Следственный комитет России.

В 2011-м Межгосударственный авиационный комитет указал на несколько причин случившегося: решение экипажа не уходить на запасной аэродром, недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским на борту разбился 10 апреля 2010 г. при заходе на посадку в аэропорту Смоленска. Все находившиеся на борту 96 человек погибли.

Алла НИКИТИНА
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