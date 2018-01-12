Водитель автобуса-камикадзе не признал вину

Но от домашнего ареста виновнику смертельного ДТП у метро "Славянский бульвар" отвертеться не удалось

Басманный суд Москвы принял во внимание просьбу следствия об аресте водителя Виктора Тихонова, направившего автобус с пассажирами прямиком в подземный переход, но меру пресечения избрал для него более мягкую - домашний арест. В той аварии жертвами ДТП стали 4 человека, еще 11 были ранены.

"Суд находит основания для избрания в отношении обвиняемого Тихонова меры пресечения в виде домашнего ареста", - цитирует судью Артура Карпова РИА "Новости".



Следствие обвинило водителя по двум статьям - "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" и "оказание услуг, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Сам Тихонов не признал свою вину. По его мнению, авария произошла из-за технического сбоя транспортного средства, а не его ошибки. Он просил суд отправить его под домашний арест, сообщает ТАСС.

"Прошу не арестовывать меня и направить под домашний арест", - добавил Виктор.

Но, как заявила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, в ходе разбирательства уже получено достаточное количество данных, чтобы утверждать, что автобус, въехавший в подземный переход возле станции метро "Славянский бульвар" в Москве, был исправен. Сбор доказательств продолжается, следователи работают в Одинцовском филиале ГУП МО "Мострансавто", которому принадлежит машина. Там они изучают техническую документацию самого транспортного средства, график работы Тихонова и вообще организацию работы водителей автопарка и их обучения. По факту ДТП назначена автотехническая судебная экспертиза. Кроме того, продолжается опрос свидетелей происшествия, изучаются видеозаписи с камер наружного наблюдения в зоне аварии.

Несмотря на утверждение СК об исправности автобуса, которое фактически подтверждает вину водителя, прокурор Павел Филипчук встал на сторону Тихонова и потребовал не арестовывать его. "Полагаю, что избрание меры пресечения в виде заключения под стражу является преждевременным", - сказал он.

Шоферу Виктору Тихонову теперь нельзя покидать свой дом до 25 февраля 2018 года.

Напомним, страшная авария произошла 25 декабря возле метро "Славянский бульвар". Автобус врезался в пешеходный переход. После ДТП водитель Виктор Тихонов утверждал, что снял транспорт с ручного тормоза и тот начал неуправляемое движение. Он применил систему торможения, но автобус так и не остановился.