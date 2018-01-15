Поклонская пошла войной на тело Ленина

Экс-прокурор Крыма разъяснила разницу между мощами святых и тем, что находится в Мавзолее на Красной площади

Депутат Госдумы Наталья Поклонская обвинила политиков в неправильной интерпретации слов президента РФ Владимира Путина, который сравнил усыпальницу в центре Москвы с христианским храмом, а тело мирового вождя Владимира Ленина - с мощами святых. Депутат опровергла связь Ильича с христианскими святыми.

"Использовать и интерпретировать "по-своему" слова Президента о некой параллели с мертвым телом Ульянова в мавзолее, на совести которого миллионы замученных людей, со Святыми мощами в монастырях и храмах, на мой взгляд, является некорректным и осознанным искажением в свою пользу", - написала она на своей странице в Facebook в понедельник, 15 января.

Она считает, что глава государства говорил о другом - о режимах правления и попытке создания лжерелигии на определенном историческом этапе. Поклонская напомнила обращение патриарха Тихона к большевикам, которых возглавлял Ильич, назвавшего в 1918 г. коммунистов "безумцами", творившими "сатанинские дела".

"Мавзолей, где лежит Ленин, является олицетворением именно того дела, о котором говорит святой, и никакого отношения к Богу и Святым Мощам Божиих Угодников не имеет", - подчеркнула депутат.

Напомним, Путин высказался о коммунистической идеологии и христианстве в интервью для фильма "Валаам", показанного в ночь на понедельник в эфире канала "Россия 1". В качестве примера их сходства лидер страны привел аналогию между мощами святых и вождя мирового пролетариата.

"Ленина положили в Мавзолей - чем это отличается от мощей святых для православных, да просто для христиан?" - задался вопросом Путин. Помимо этого он назвал моральный кодекс строителей коммунизма "сублимацией и примитивной выдержкой из Библии". По мнению президента, новая власть тогда просто приспособила под свою идеологию то, что человечество уже давно изобрело, включая известные постулаты о свободе, равенстве, братстве и справедливости.

В КПРФ слова главы РФ назвали попыткой завоевать симпатии левого электората в преддверии президентских выборов и признанием растущего рейтинга кандидата от Коммунистической партии Павла Грудинина, пишут РБК. Здесь необходимо отметить, что данный комментарий Путин сделал, вероятно, еще летом прошлого года, когда посещал Валаам, во всяком случае, можно увидеть, что корреспондент и глава государства легко одеты.

Что же касается Поклонской, то она уже давно стоит на позициях сторонников захоронения тела Ленина. В последний раз она поддержала эту идею, высказанную главой Чечни Рамзаном Кадыровым 2 ноября 2017-го, т.к. "смотреть на труп в центре столицы - это по меньшей мере не гуманно и не по-человечески".