МЧС разослало москвичам срочное предупреждение

Как говорится, допросились. Те, кому хотелось сугробов в Москве, могут радоваться. На регион надвигается обширный снеговой фронт. Обильные осадки начнутся вечером в среду, 17 января, и продлятся минимум сутки. ГУП МЧС по РФ по Москве уже выпустило по этому поводу экстренное предупреждение.

В первую очередь оно касается автомобилистов - многокилометровые пробки им обеспечены. Кроме того, плохая видимость может стать причиной массовых аварий. Поэтому в такое время особенно важно держать дистанцию и помнить об аварийных огнях в случае непредвиденной остановки.

Трудно придется и общественному наземному транспорту. Коммунальные службы, конечно, переведены в авральный режим, но расчистить все дороги и подъезды к остановкам им сразу и везде не удастся.

Пешеходов поджидает другая неприятность - снеговой заряд будет сопровождаться сильным порывистым ветром скоростью 12-17 м/с и гололедицей. В этих условиях специалисты рекомендуют людям держаться подальше от деревьев, плохо закрепленных рекламных конструкций и быть максимально осторожными на ступеньках.

По данным Гидрометцентра, температура воздуха в ближайшие дни сохранится на уровне -8…-10 °С ночью и -4…-6 °С днем. При этом метель может задержаться в столице и в пятницу, 19 января.