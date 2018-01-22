Захарова раскрыла загадку русской шубы

Российский дипломат "обвинила" мировые бренды в плагиате

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook опубликовала пост с фотографиями манекенов в "леопардовых" шубах, которые она наснимала в Нью-Йорке в витринах магазинов известных модных домов, и сообщила, что носит такую же.

Дипломат поведала о прогулке по Манхэттену в верхней одежде с принтом под леопарда.

"Сначала свернула на Мэдисон авеню, потом перешла на Пятую. Каково же было мое удивление, когда я увидела - смотрите прикрепленные к посту фотографии - в витринах Louis Vuitton, Miu Miu, D&G и многих других магазинов "первой линии"... "мою шубу", кстати, российского производства", - написала Захарова.

По ее словам, есть два варианта произошедшего.

"Либо за ночь представленные в Нью-Йорке мировые бренды срочно обновили ассортимент для поддержки моего недавнего поста, либо витрины были взломаны русскими хакерами. Ничего другого предположить ведь невозможно?" - пошутила спикер российского МИД, попросив подобные догадки оставить при себе.

Некий недоброжелатель ответил ей, что "звериные текстуры действительно в тренде, как и другие стилистические излишества 90-х, но ношение подобных сложных комплектов предполагает изрядную долю самоиронии". По его мнению, Захарова изображает героиню фильма "101 далматинец" Стервеллу де Виль, "оттого выглядите пошло". Кроме того, пользователь сравнил внешнюю политику России с "ощетинившимся тушканом".

Захарова не замедлила с ответом. "Ваш комментарий - это по-настоящему пошло. Простите. Тушкан ощетинившийся выглядит просто замечательно", - отметила она, сопроводив пост снимком весьма симпатичного тушканчика.

На прошлой неделе, 18 января, Захарова рассказала о своем диалоге с американкой, которая не поверила нашему дипломату, что она русская. "Я счастлива, что сегодня в центре Нью-Йорка я увидела то, что давно искала, - настоящего его обитателя. Так выглядит человек, который олицетворяет Манхэттен!" - привела она слова незнакомки, которая "с восхищением" рассматривала официального представителя внешнеполитического ведомства России.