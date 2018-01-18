Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Захарова в шубе влюбила в себя американцев

Мария Захарова. Фото: GLOBAL LOOK press/Dmitry Golubovich
Российского дипломата признали олицетворением Манхэттена

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поделилась на своей страничке в Facebook милой историей, которая произошла с ней в центре Нью-Йорка.  

В лобби нью-йоркского отеля к дипломату обратилась ухоженная американка почтенных лет с добрыми глазами. Она призналась Захаровой. что счастлива увидеть в центре Нью-Йорка "то, что давно искала - настоящего его обителя. Так выглядит человек, который олицетворяет Манхеттен!"

По теме

Российский дипломат постаралась как можно деликатнее объяснить, что она вовсе не коренная жительница Манхэттена. "I hate to ruin your dream, but I am Russian (мне жаль разрушать Вашу мечту, но я русская), - призналась Захарова.

Американка была просто потрясена и смогла лишь спросить: "Но как это возможно?!!" "Не знаю. Может, я просто люблю этот город, а он отвечает мне взаимностью," - предположила Захарова.

"Боюсь, моя незнакомка теперь будет думать, что мы не только Трампа "выбрали", но все намного хуже - мы стали ими", - подытожила дипломатический курьез Мария.

Следует признать, что в роскошном леопардовом пальто и умопомрачительных синих туфлях Захарова действительно выглядит великолепно. Свой наряд "жительница Манхэттена" дополнила прекрасной сумкой из крокодиловой кожи.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Табаков навсегда попрощался со зрителями

Мэтр больше не вернется на сцену

WADA ответит за все после Олимпиады

Москва прижмет к стене виновных в травле спортсменов

Выбор редакции

Новости партнеров

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей