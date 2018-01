Захарова в шубе влюбила в себя американцев

Российского дипломата признали олицетворением Манхэттена

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поделилась на своей страничке в Facebook милой историей, которая произошла с ней в центре Нью-Йорка.

В лобби нью-йоркского отеля к дипломату обратилась ухоженная американка почтенных лет с добрыми глазами. Она призналась Захаровой. что счастлива увидеть в центре Нью-Йорка "то, что давно искала - настоящего его обителя. Так выглядит человек, который олицетворяет Манхеттен!"

Российский дипломат постаралась как можно деликатнее объяснить, что она вовсе не коренная жительница Манхэттена. "I hate to ruin your dream, but I am Russian (мне жаль разрушать Вашу мечту, но я русская), - призналась Захарова.

Американка была просто потрясена и смогла лишь спросить: "Но как это возможно?!!" "Не знаю. Может, я просто люблю этот город, а он отвечает мне взаимностью," - предположила Захарова.

"Боюсь, моя незнакомка теперь будет думать, что мы не только Трампа "выбрали", но все намного хуже - мы стали ими", - подытожила дипломатический курьез Мария.

Следует признать, что в роскошном леопардовом пальто и умопомрачительных синих туфлях Захарова действительно выглядит великолепно. Свой наряд "жительница Манхэттена" дополнила прекрасной сумкой из крокодиловой кожи.