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Подростки, помогавшие устроить бойню в школе Улан-Удэ, оставлены под стражей на время следствия. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.
Двух ребят 14 и 15 лет задержали накануне по подозрению в соучастии в преступлении. Как выяснилось, они не только знали о том, что готовится нападение на учащихся школы, но и помогали организатору изготовить "коктейль Молотова".
"По результатам следственных действий установлено, что преступление нападавший совершил в соучастии со своими одноклассниками, одному из которых 15 лет, второму 14 лет. Они разделяли настроение обвиняемого, знали о его планах, помогли изготовить бутылку с зажигательной смесью, в помещении школы удостоверились в нахождении учителя в классе", - рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.
Более того, потом эти подростки "стояли на шухере", то есть наблюдали за обстановкой, чтобы вовремя предупредить о том, что осуществлению преступных намерений может кто-то помешать.
Напомним, что жуткая история в бурятской школе произошла в прошлую пятницу, 19 января. Ученик девятого класса ворвался в кабинет, где шел урок у семиклассников, кинул бутылку с "коктейлем Молотова" и начал рубить топором пытавшихся спастись детей. В результате пострадали 7 человек, в том числе сам нападавший и преподаватель.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних" и "Халатность".
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