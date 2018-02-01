Москву завалит украинским снегом

На столицу идет украинский антициклон
Cильный снегопад обрушится на Москву в выходные 3-4 февраля. По прогнозам Гидрометцентра, причиной метелей станут 2 циклона, объединившиеся над территорией Украины.
"С субботы на воскресенье мы ожидаем от 25 до 30 см снега в зависимости от района, а в понедельник и во вторник выпадет еще по 8-10 см", - приводят "Ведомости" слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. Он добавил, что зимой в столице в среднем выпадает 152 см снега, получается, что за 3 дня в городе выпадет треть годовой нормы снега. Январь, начавшийся с плюсовой температуры, уже превзошел среднемноголетние показатели: за месяц при норме 46 см выпало 65 см снега. "В городе примерно 170 млн кв. м поверхностей, на которые выпадает снег. Нетрудно посчитать, что если выпало 20 см снега, то 34 млн кубометров снега надо убрать, расчистить и утилизировать", - подчеркнул заммэра.
Гидрометцентр прогнозирует 3 и 4 февраля на большей части Центрального федерального округа сильный снег, налипание мокрого снега, гололед, метель, сильный ветер до 15-20 м/секунду. На дорогах снежные заносы и гололедица. Температура воздуха в выходные будет колебаться от -1...-4 °С до +1
°С.
В воскресенье произойдет усиление ветра восточной четверти до 7-12 м/с, в порывах 13-18 м/с, температура воздуха существенно не изменится. Циклон не уйдет и в понедельник, 5 февраля, поэтому умеренный снег продолжит идти, а погода будет ветреной. Температура 5 февраля начнет понижаться до -2...-7 °С, а в среду понизится до -5...-10 °С. В понедельник, 5 февраля, похолодает до -2...-7 °С, а к 7 февраля температура опустится до -5...-10 °С.
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