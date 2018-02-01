В Москву идут 20-градусные морозы

Сначала столицу завалит снегом, а потом придут сильные холода

Зима все-таки берет свое. Последний зимний месяц начнется с основательных снегопадов. Снег начнет валить в пятницу, 2 февраля, и до воскресенья, 4 февраля, в столице выпадет 60% месячной нормы осадков, пишут "Известия" со ссылкой на данные центра "Фобос". Атлантический антициклон вместе со снегом принесет и сильный ветер, так что на улице закружат традиционные для февраля метели. При этом температура в эти выходные будет держаться около 0 °С.

Похолодание начнется с понедельника, 5 февраля. Столбики термометров будут опускаться до -16 °С ночью и до -7 °С днем, прогнозирует Гидрометцентр. Зато небо ожидается ясное, солнечное. День ото дня на будущей неделе будет холоднее. Самыми морозными станут, по данным "Фобоса", ночь на 6 февраля (до -20 °С) или ночь на среду, 7 февраля, когда, по прогнозу Гидрометцентра, ртутные столбики покажут -17 °С.

Между тем пока рекорд остается за минувшей ночью. В четверг, 1 февраля, в 08:00 мск на метеостанции на ВДНХ был зафиксирован мороз -12,7 °С. По информации "Интерфакса", это самое низкое значение с начала нынешней зимы. Предыдущий холодный рекорд сезона был установлен ночью 23 января, когда было -12,4 °С.

По народному календарю 1 февраля - Макарьев день. Какая погода будет сегодня, таким будет и весь февраль. Солнечное утро, порадовавшее москвичей в четверг, обещает скорую весну. Как говорится, не пройдет и месяца.