Россиянам разрешили спекулировать криптовалютой

Желающие могут прикупить фьючерсы на биткоин

Некоторым россиянам предоставлен доступ к операциям с криптовалютными фьючерсами, которыми торгуют на Чикагской бирже опционов. Они могут охотно воспользоваться этой услугой, ведь на рынке отсутствуют безопасные способы работы с виртуальными деньгами.

К торгам допустят только квалифицированных инвесторов. Это значит, что участник должен соответствовать ряду требований: общая стоимость его ценных бумаг или обязательств должна быть не меньше 6 млн руб., у него должен быть опыт работы на рынке ценных бумаг не менее трех лет и так далее.

Минимальный объем контракта составит 1 биткоин, срок его действия - месяц. Размер комиссии посредника за сопровождение сделки - $1,5, еще $15 с операции возьмет биржевая площадка CBOE, говорится в сообщении на сайте российской компании.

Ожидается, что в скором времени инвесторы из России также смогут получить доступ к торгам на Чикагской товарной бирже- крупнейшем североамериканском рынке финансовых деривативов.

Руководство брокерской компании отметило, что открытие торгов фьючерсами вовсе не означает, что оно делает какие-то прогнозы по поводу роста курса биткоина или, напротив, его падения. "Мы не рассуждаем о перспективах криптовалют, не строим прогноз о том, когда он (биткоин) обвалится. Мы просто создали продукт, который отвечает ожиданиям наших клиентов", - указал глава "Финама" Ярослав Дюсуше.

Торги фьючерсами на биткоины на Чикагской товарной бирже стартовали 18 декабря 2017 года. При открытии стоимость контрактов на январь 2018 г. побила все мыслимые рекорды и составила $20,6 тысячи. Правда, в последующий месяц стоимость самой популярной криптовалюты упала практически вдвое. В настоящий момент, согласно данным CoinMarketCap, средняя цена биткоина составляет $11,1 тысячи.

Сегодня утром биткоин просел в цене на 2,95% после сообщения о том, что финансовые власти Японии собираются ужесточить контроль над рынком цифровых валют. На местной бирже Coincheck на прошлой неделе были приостановлены торги всеми криптовалютами, кроме биткоина, после известия о попытке взлома биржевых серверов. За этим последовал массовый вывод средств инвесторов. После этого власти Японии анонсировали строгие проверки всех криптовалютных бирж и потребовали от всех торговых площадок усилить меры безопасности к 13 февраля.

Министерство финансов РФ на прошлой неделе представило проект закона о регулировании криптовалютного рынка. В нем виртуальные деньги не признаются платежным средством, то есть легально за них невозможно приобрести товары или услуги. В ведомстве сообщили, что по новому закону (если он будет принят в таком виде) криптовалюты можно будет обменивать на другие активы только через счета специальных операторов. Тем самым фактически криптовалюта может стать "имуществом в электронной форме". По мнению разработчиков документа, полный запрет на сделки с ними только создаст условия для использования криптовалют нелегально.