Биткоин уронили азиаты

Криптовалюта потеряла полторы тысячи за сутки

Биткоин с грохотом покатился в пропасть. На торгах во вторник, 16 января, его стоимость то опускалась до $11,2 тыс., то отыгрывала вверх до $13,6 тыс., но в целом тренд на понижение, начавшийся накануне, продолжился. К 15:00 мск 1 биткоин стоил $12,3 тыс., то есть убыток его владельцев составил более тысячи долларов с единицы за несколько часов и около $8 тыс. с середины декабря.

Эксперты спорят, что же обвалило биткоин. Большинство подозрений падает на азиатские страны. Во-первых, у рынка появились опасения, что власти КНР могут заблокировать доступ к местным и зарубежным криптовалютным платформам.

Во-вторых, в Южной Корее, на долю которой приходится четверть всех сделок с виртуальными валютами, запретили торговать биткоинами анонимно.

В-третьих, приближается Новый год по восточному календарю, которого придерживаются многие страны в Азии. В это время традиционно снижается активность предпринимателей, в том числе на рынке криптовалют.

А возможно, это просто лопнул пузырь. Недавно группа экспертов из США и Израиля провела расследование причин столь резкого повышения стоимости биткоина - с $150 до $1 тыс. - в 2013 году. Оказалось, что это дело рук одного человека и пары ботов. В статье, опубликованной в Journal of Monetary Economics, эксперты рассказали, что заметили подозрительную активность на криптовалютной бирже Mt Gox, которая совершалась в основном через боты Markus и Willy, не являвшиеся, однако, владельцами биткоинов. Всего ими было куплено и продано около 600 тыс. биткоинов на $188 миллионов.

Как отмечается в статье, владельцы биржи не могли не обратить внимания на то, что происходит, но не вмешивались, поскольку получали с этого прибыль. Кстати, Mt Gox закрылась после взлома в 2014 г., в результате которого было похищено 650 тыс. биткоинов.