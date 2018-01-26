Биткоину вынесли приговор

В надежность криптовалют не верит больше никто

Виртуальные деньги обесцениваются на фоне все громче звучащих голосов о том, что к использованию криптовалют нужно подходить с большой осторожностью. На торгах в пятницу, 26 января, самая популярная криптовалюта биткоин потеряла в цене 3,06% по сравнению со вчерашним уровнем закрытия.



В настоящий момент усредненная цена биткоина на крупнейших криптобиржах составляет $11,1 тыс., свидетельствуют данные CoinMarketCap. Теряют в цене и другие криптовалюты: эфир подешевел на 2,85%, до $1,06 тыс., Bitcoin Cash - на 1,73%, до $1,6 тысячи.

Критические заявления по поводу всеобщей одержимости криптовалютами накануне прозвучали из уст американского миллиардера Джорджа Сороса. Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, финансист назвал биткоин и другие виртуальные платежные средства типичным "пузырем".

По его словам, криптовалюта - это спекуляция, которая основана на недопонимании людей. В виртуальной экономике мало кто разбирается по-настоящему, чем и пользуются профессиональные игроки. Стабильным средством накопления являются лишь традиционные валюты, а биткоин, чей курс порой скачет на 25% в день, не может считаться таковым. Если переводить экономику на криптовалютные рельсы, то ничего не будет работать, поскольку от колебаний курса начнутся повальные разорения.

Сорос заметил, что, пока в мире будут "на подъеме" диктаторские режимы, правительства таких стран будут вкладываться в биткоины, чтобы обустроить себе "гнездышко" за границей. Вместе с тем миллиардер позитивно оценил блокчейн-технологии, отмечает "Газета.ру".

Перспективам криптовалютного рынка в Давосе посвятили целую дискуссию. На ней Сороса поддержали директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард и министр финансов США Стивен Мнучин. К криптовалютам, по их словам, нужно относиться с большой опаской. В первую очередь необходимы гарантии, что биткоин не используется для незаконной торговли. Не секрет, что на ранней стадии виртуальные деньги использовались для расчетов при незаконных операциях. Ими вовсю пользовались наркоторговцы, продавцы оружия, похитители людей, террористы, черные трансплантологи, киллеры и тому подобные персонажи.

Глава Radian Partners Дженнифер Скотт назвала биткоин "очень паршивой валютой", а людей, увлеченных криптоторговлей, - сумасшедшими. В свою очередь, министр связи РФ Николай Никифоров во время форума заявил, что российское правительство готово поддерживать блокчейн, но не криптовалюты. "Блокчейн - это важная сквозная технология цифровой экономики, которая делает экономику эффективнее и, как следствие, повышается качество жизни", - отметил чиновник.

Стоит отметить, что ряд стран простыми заявлениями не ограничивается, а предпринимает активные шаги для ограничения оборота криптовалют. Криптовалютные биржи будут в скором времени запрещены в Южной Корее, Китай собирается ввести запрет на оборот криптовалют, а Министерство финансов РФ разработало законопроект, в котором криптовалюты признаются не платежным средством, а всего-навсего виртуальным имуществом.

В результате многие мировые хедж-фонды теперь ставят не на рост, а на падение курса криптовалюты. Эксперты считают рынок перегретым и стремительно ограничивают свои инвестиции в биткоин, эфир и другие валюты.

Криптовалютные энтузиасты пока не теряют оптимизма. По словам сооснователя криптобанка Wirex Дмитрия Лазаричева, несмотря на то что рынок сейчас очень волатильный, общий тренд для криптовалют - рост. "На рынке до сих пор небольшое количество институциональных инвесторов, а сам рынок сформирован ритейл-инвесторами, которые и доминируют. Мы можем наблюдать со стороны институциональных инвесторов интерес: инвестиции в ICO, блокчейн-стартапы и криптовалюты в целом", - отмечает он.

Участники отрасли выступают с новыми инициативами по ее развитию. Брокерская компания Robinhood накануне объявила о намерении запустить проект по торговле криптовалютой без комиссии. Зарабатывать деньги Robinhood намерен от процентов по депозитам клиентов, а также направляя заказы на другие торговые площадки. Сама торговля криптовалютой на сайте проекта будет бесплатной.

В России депутат Госдумы от КПРФ Ризван Курбанов предложил ввести в оборот виртуальную валюту крипторубль. Однако эксперты считают такой шаг преждевременным из-за осторожной политики регулятора и неотработанности технологий. В будущем же наша страна вполне может обзавестись собственным аналогом биткоина.

"Для того чтобы он (крипторубль) был востребован, надо понять - какая основная цель его использования: взаиморасчет между российскими банками или для перспективы повсеместного использования. Последнее на горизонте трех-пяти лет маловероятно, так как потребует изменения оборудования в тех же магазинах и самой экономической культуры граждан. Тем не менее, в долгосрочной перспективе, если мы пойдем по этому пути, я не исключаю, что это может стать удобнее и практичнее как гражданам и бизнесу, так и государству", - приводит РИА "Новости" слова члена экспертного совета Госдумы РФ по законодательному обеспечению развития финансовых технологий и сооснователя международной сети профессиональных инвесторов в цифровые активы CryptoLife Петра Дворянкина.