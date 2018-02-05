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Поклонская рассказала о своих симпатиях

Наталья Поклонская. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Бывший прокурор Крыма является поклонницей Михаила Булгакова

Помимо Библии, депутат Госдумы Наталья Поклонская любит читать классическую русскую литературу и работы историков. В интервью "Газете.ру" в качестве приоритетных произведений она назвала "Мастера и Маргариту" Михаила Булгакова, а также отметила историков Петра Мультатули, биографа Николая II, и Бориса Галенина.

Необходимо сказать, что экс-прокурор на вопрос журналиста о литературных предпочтениях немного призадумалась, а затем шутливо ответила: "У меня сейчас перед глазами крутятся законы, законопроекты, конфликт интересов, коррупция, специальные технические средства, предназначенные для негласного сбора информации".

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Кроме того, депутат сообщила, что если бы не европейские санкции, наложенные в том числе и на нее, она бы поехала в Париж.

Что касается событий на Украине, по ее мнению, необходимо "всех преступников посадить в тюрьму и привлечь к ответственности за все их злодеяния, которые они совершают с 2013 года по настоящее время". Она считает, что сейчас люди, организовавшие госпереворот и пришедшие к власти, проводят "геноцид против украинского народа по языковому принципу и отношению к политике".

Поклонская заявила, что в Незалежной установлен "фашистский, радикальный, националистический режим".

Российский депутат отказалась отвечать на вопрос, кого она видит во главе Украины, отметив, что его нужно адресовать украинскому народу.

Ранее Поклонская сообщала в Сети, что 8 февраля она будет в Москве презентовать свою новую книгу "Преданность Вере и Отечеству".

Николай КАЦАПОВ
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