В деле "пьяного мальчика" случился новый скандал

Обе стороны не намерены сдаваться

Роман Шимко, отец погибшего ребенка, и признанная виновной в наезде Ольга Алисова подали апелляции на решение суда. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Московского областного суда.

Обвиняемая утверждает, что ехала со скоростью 20 км/ч и все произошедшее - несчастный случай. При этом она не просит полного оправдания. Алисова добивается более мягкого приговора или же его отсрочки до достижения ее дочерью 14-летнего возраста, передает "Газета.ру"

По мнению Ольги, припаркованный автомобиль мешал обзору, поэтому она не увидела и не смогла вовремя среагировать на выбежавшего мальчика. Также она подчеркнула, что эксперты в расследовании дела допустили ряд неточностей. Алисова уверена, что суд уделял больше внимания показаниям свидетелей и не выслушал до конца ее точку зрения.

Отец мальчика Роман Шимко во встречном иске написал, что при такой низкой скорости, о которой говорит женщина, нанести смертельные травмы невозможно.

"В нашем случае положение тела - за автомобилем, поэтому мы уверены, что автомобиль ехал на скорости от 50 км/час", - добавил он.

Из-за того, что обе стороны остались недовольны приговором, дело может уйти на рассмотрение по второму кругу, то есть на доследование. В этом случае всем потерпевшим и свидетелям вновь придется дать свои показания и пройти многочисленные экспертизы.

В ноябре 2017 г. Алисову признали виновной и назначили 3 года лишения свободы в колонии-поселении, а также суд постановил взыскать с нее 2,5 млн руб. компенсации морального вреда и расходы на похороны ребенка.