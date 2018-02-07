Американский лидер попал впросак на глазах у репортеров

В Сети бурно обсуждают недоразумение, приключившееся с президентом США Дональдом Трампом, когда он поднимался по трапу самолета. Неожиданный порыв ветра дискредитировал его прическу, подняв на затылке целый клок или волос, или парика.

На президентскую лысину обратила внимание журналистка Эшли Файнберг, написавшая об этом в своем Twitter. Еще видео этого инцидента появилось и на YouTube с шутливым названием The Real Donald Trump (Настоящий Дональд Трамп) – так же обозначена страница в Twitter страница главы Белого дома.

К настоящему времени пост Файнберг собрал почти 4 тыс ретвитов и 7,6 тыс лайков. Как отметил в Сети звезда "Звездных войн" Марк Хэмилл, "тайна президентской "прически-не" решена".

Между тем, нашлись и те, кто не поддержал откровенные насмешки над лидером нации. Так, журналистка Клэр Макнир пристыдила комментаторов популярного поста. "Мы не говорим ни о чем другом, кроме того, как прическа сидит на голове у этого мужчины, что показывает уровень развития американской общественности, чем, откровенно говоря, мы должны гордиться", – отметила она.

По информации New York Magazine, данный конфуз с Трампом приключился в пятницу, 2 февраля, когда глава государства вылетал во Флориду на выходные. Вообще, за ним водится привычка на случай сильного ветра носить головной убор, однако в этот раз что-то пошло явно не так.

В результате хозяин Овального кабинета дал очередной повод и похихикать над его странной прической, и снова затеять спор, а не парик ли все-таки это. Последние такие разговоры вновь стали популярны, после публикации книги-расследования журналиста Майкла Вулфа "Огонь и ярость: Белый дом Трампа изнутри".

В ней автор ссылаясь на слова Иванки Трамп, поведал, что у ее отца была операция по пересадке волос, после которой на голове миллионера остался участок лысины, окруженный волосами спереди и по сторонам. При укладке с помощью геля волосы направлены в центр головы, а после зачесаны назад и зафиксированы.

