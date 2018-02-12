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Парацетамол оставит без детей

Фото: GLOBAL LOOK press/003 David Devins
Распространенное лекарство оказалось опасно своими последствиями

Препараты на основе парацетамола не столько лечат, сколько калечат. К таким выводам пришли ученые-медики. Свои подозрения они проверили на 455 добровольцах старше 18 лет. Учитывались также архивные данные обследований более 3 тысяч людей, из которых более половины были близнецами европейского происхождения.

Если коротко, то медики обнаружили пагубное воздействие парацетамола на детородные органы человека. У всех пациентов без исключения после приема средств на основе парацетамола отмечалось истощение половых гормонов. У женщин фиксировалась дисфункция плаценты.

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Более того, если прием препарата происходил во время беременности, то риск выкидыша резко возрастал. Если беременность удавалось сохранить, то во многих случаях у эмбриона наблюдались нарушения нервной системы, говорится в статье на сайте EBioMedicine.

Таким образом, предупреждают ученые, прием парацетамола даже по предписанию врача может привести к бесплодию и другим серьезным проблемам.

Ранее "Утро" писало о том, какую опасность таит в себе другое популярное обезболивающее и жаропонижающее средство – ибупрофен.

Вера СВЕТЛОВА
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