Турция стала смертельно опасной

В одной из любимых курортных стран российских туристов вспыхнуло страшное заболевание

Туристический сезон в Турции под угрозой. На страну напал мор. Местные власти уже не могут скрывать масштабы бедствия. Об эпидемии сибирской язвы объявлено официально. Соответствующее предупреждение получили и в Роспотребнадзоре.

"В районе населенного пункта Акчаабат на севере Турции, имеющего выход к Черному морю, зарегистрирована вспышка сибирской язвы. Госпитализировано более 70 человек, из которых у трех диагноз подтвержден лабораторно. Одна женщина скончалась", – приводит ведомство сообщение муниципальных властей Турции от 10 февраля 2018 года.

Местные специалисты заявляют, что делают все возможное, чтобы остановить распространение эпидемии. Причиной ее вспышки, возможно, стал забой больных коров и употребление их мяса в пищу. Расследование продолжается.

Известно, что споры сибирской язвы очень стойкие. Они могут десятилетиями сохранять жизнеспособность в почве, на морозе и под прямыми солнечными лучами, поэтому могильники инфицированных животных должны тщательно охраняться. Человек легко заражается от домашней скотины – коров, овец, коз, свиней, а также от диких животных – лосей, оленей, кабанов. Достаточно контакта с инфицированным животным, продуктами его жизнедеятельности, например, при уборке или употреблении продукции из их мяса, поскольку термическая обработка не всегда помогает.

Болезнь протекает молниеносно. Язвы возникают на кожных покровах – и тогда смертность составляет 10-20%, но следы от карбункулов у выживших остаются навсегда, или появляются на тканях легких и кишечника – эти случаи заканчиваются летально в 95% случаев.

Во всем мире для профилактики заражения сибирской язвой у людей и скота используются вакцины. При отсутствии вакцинации риск инфицирования очень велик. Роспотребнадзор просит россиян учитывать эту информацию при планировании поездок.