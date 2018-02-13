Развод предскажут до брака
Предсказывать расставание пары до вступления в брак научились специалисты Университета Флориды (США). За основу своего исследования они взяли статистику, согласно которой каждая вторая семья распадается в течение двух лет после свадьбы из-за супружеской неверности.
Ученые набрали контрольную группу из 300 молодоженов и наблюдали за ними в течение 3,5 лет. За этот период часть пар развелась, часть оказалась на грани этого. Наблюдения же и серия тестов позволили психологам установить общий знаменатель для большинства семей, не выдержавших проверку временем, говорится в статье на сайте Journal of Personality and Social Psychology.
Оказалось все до банального просто. На развод вскоре после свадьбы подали те, кто еще до брака или с самых первых дней супружества засматривались на симпатичных незнакомцев. В частности, те молодожены, которые чуть дольше рассматривали фотографии красоток и красавцев на экране компьютера, вскоре шли налево и разбивали семью.
Верным оказалось и обратное утверждение: чем меньше времени молодожены тратили на разглядывание лиц противоположного пола, тем крепче был их брак.
Таким образом, пары еще до обмена кольцами под марш Мендельсона могут проверить, как долго продлится их общее будущее.
Кстати, согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в России осуждают адюльтер 64% граждан. Причем женщины относятся к этому вопросу строже: 69% опрошенных дам заявили, что считают измену недопустимой, тогда как среди мужчин считают ее предосудительной только 57%. Отсюда и процент разводов.
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