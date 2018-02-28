Крым начал масштабное юридическое наступление на Украину
Власти Крыма готовы судиться с Украиной и требуют возместить ущерб, нанесенный во время энергетической блокады. Об этом рассказал руководитель экспертного совета по международно-правовым вопросам при крымском правительстве Александр Молохов.
По его словам, готовятся несколько десятков исков, которые направят в украинские суды.
"Среди наших потенциальных клиентов в том числе молокозавод в Алуште, у которого испортилась продукция из-за перебоев с электричеством", - цитирует его РИА "Новости".
Молохов утверждает, что началось "масштабное юридическое наступление". Он призвал всех, кого коснулся этот блэкаут, обращаться в рабочую группу, чтобы подать общую жалобу.
"У многих там остались какие-то связи, родственники, поэтому есть опасения. Мы понимаем этих людей, но у кого нет таких опасений, мы призываем присоединиться", – добавил Александр.
При этом Молохов подчеркнул, что иски будут подаваться в течение года. Ранее подобную жалобу от крымского рыбокомбината хозяйственный суд Киева даже не стал рассматривать. Компания требовала возместить ей ущерб в 53 миллиона рублей из-за перекрытия Украиной Северо-Крымского канала в 2014 году.
Власти полуострова готовы к тому, что Киев не станет рассматривать дела. При таком развитии событий, жалобы, по словам Молохова, отправятся в Европейский суд по правам человека в Страсбурге.
В ноябре 2015 года диверсанты из Незалежной подорвали опоры ЛЭП. В итоге полуостров был полностью обесточен. В ускоренном темпе со стороны России запустили энергомост с Кубани, последняя нитка которого введена в эксплуатацию в мае 2016 года.
Крым стал частью России в марте 2014 г. по итогам референдума. Почти 97% жителей полуострова проголосовали за вступление республики в состав РФ. В Севастополе за присоединение к России выступили 95,6% граждан.
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