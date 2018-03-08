Путин подписал закон о запрете контактной притравки
Президент России Владимир Путин подписал закон, определяющий
правила и порядок подготовки и дрессировки охотничьих собак.
Новый закон уточняет понятие "охотничья собака": это все используемые для охоты собаки вне зависимости от породы.
Госдума приняла изменения в закон еще в декабре 2017 года, однако Совет Федерации отклонил их, сочтя, что новые правила тренировки охотничьих собак негативно отразятся на охотничьих традициях.
Для преодоления разногласий была сформирована согласительная комиссия. Результатом ее работы стал согласованный текст законопроекта, который устроил членов обеих палат.
Окончательно резонансный документ был принят Госдумой 14 февраля и одобрен сенаторами 28 февраля.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин, говоря о создании согласительных комиссий, подчеркнул, что двухстороннее обсуждение законопроектов выводит взаимодействие законодателей на новый уровень. Он выразил уверенность, что качество законопроектов при этом только выиграет, а в ходе обсуждения никто не мешает отстаивать свою позицию, сохраняя концепцию закона.
Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев отметил, что за время работы согласительной комиссии из текста закона были полностью исключено возможное двоякое толкование прописанных норм. "Контакт при подготовке охотничьих собак при использовании любых животных, когда это животное привязано, это как раз те самые станции, это запрещено", – рассказал депутат.Контактная притравка животных запрещена почти в 70 странах мира. Для тренировки охотничьих собак применяют способы, при которых дикое животное не получает ранений.
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