Сергей Иванов удивлен позицией сенаторов по закону о контактной притравке

Спецпредставитель президента поддержал решимость депутатов защитить права животных

Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов призвал членов Совета Федерации к более конструктивному подходу при обсуждении законопроекта о контактной притравке собак. Он признал, что удивлен негативной реакцией сенаторов на данную инициативу Госдумы.

"Я не понимаю позицию Совета Федерации, который отклонил принятый Госдумой законопроект, запрещающий так называемую контактную притравку охотничьих собак", - отметил Иванов в интервью ТАСС. По его словам, в мире такая тренировка собак законодательно запрещена практически повсеместно, поскольку связана с жестоким обращением с дикими животными.

При этом вполне возможно соблюсти компромисс интересов, считает Иванов: "Эта проблема успешно решается при помощи защитной сетки, которая не позволяет нанести увечья или причинить смерть животному".

Спецпредставитель президента выразил надежду, что "в конечном итоге законопроект будет принят". Помочь этому должна согласительная комиссия, в состав которой войдут как противники депутатской инициативы из числа сенаторов, так и представители Государственной думы.

Вето на закон, разработанный группой депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным и единогласно принятый Госдумой, Совет Федерации наложил 26 декабря 2017 года. Свое решение сенаторы обосновали беспокойством за развитие охотничьей отрасли страны, которой новые нормы, по их мнению, могут повредить. Документ был отправлен обратно в нижнюю палату. До 10 февраля текущего года в рамках специальной согласительной комиссии депутаты должны попытаться договориться с сенаторами о поправках в законопроект, а потом вновь представят его на утверждение.