Новой жертвой секс-скандала стал режиссер Говорухин

Журналистка радио "Свобода" обвинила его в домогательствах

В России нашелся еще один сексуальный агрессор. Что интересно – тоже депутат Госдумы. И, как и в случае с Леонидом Слуцким, в домогательствах его тоже обвинила журналистка. Прям удивительно: американский продюсер Харви Вайнштейн, как выяснилось недавно, питал нездоровую слабость к актрисам, а наши парламентарии, получается, – к журналисткам. Или наоборот?

В общем, в понедельник, 12 марта, некая Дарья Комарова обвинила депутата Госдумы режиссера Станислава Говорухина в том, что он к ней грязно приставал. По традиции сообщила девушка об этом не в полиции, а в Facebook. Как оказалось, история произошла в 2012 году. Тогда, как и сейчас, в России шла предвыборная кампания и Говорухин приехал в Чебоксары как глава штаба Владимира Путина. Дарья Комарова (тогда Губанова – по фамилии бывшего мужа) попросила Говорухина об интервью для местной газеты "ProГород Чебоксары". Встреча, по ее воспоминания, проходила в ресторане.

"Говорухин в процессе интервью позволил себе предложить мне провести с ним ночь за возможность в последующем сняться в его кинопроекте, просил снять колготки и ходить подле него. Я ответила, что мне его кинопроекты не интересны, как и его предложения", – пишет Дарья. В ответ, по ее словам, Говорухин отказался давать интервью. Но девушка оказалась не так проста: "Я заявила, что ему придется мне заплатить сейчас денег за потраченное на встречу с ним время и возместить гонорар за статью, иначе, я сейчас выхожу с ресторана и будет скандал".

Как бы то ни было, статью по интервью Комарова опубликовала. Однако режиссер обидел девушку еще раз: он, дескать, дал ей свой номер телефона, но, когда она спустя две недели позвонила, он ее даже не вспомнил. Вот это действительно оскорбление для юной чебоксарской девочки, возомнившей себя акулой пера (а может, и еще кем-то) после интервью с маститым режиссером.

С тех пор обида зрела в душе журналистки. И лопнула спустя шесть лет. По удивительному совпадению как раз тогда, когда в разгаре очередная предвыборная президентская кампания. И по еще одному удивительному совпадению Дарья Комарова сейчас работает не только на чувашский филиал радио "Свобода", но и является главой регионального штаба другого кандидата в президенты РФ Ксении Собчак.

Как отметил у себя в Facebook блогер Егор Холмогоров, такая цепь случайностей заставляет задуматься. "Корр Би-Би-Си против председателя думского комитета – это может быть случайность. Корры BBC и Liberty против двух председателей думских комитетов – это уже не совпадение, это задание. Смысл, с учетом резкого накаливания внешних отношений, вполне ясен, – дестабилизировать путинскую элиту (в этом смысле гранд-депутаты удобная мишень), запугать ее и встроить в ряды тех, кто предлагает сдаться. По сему случаю предлагаю не вести дальнейших диалогов на тему, кого еще тоже просили снять колготки или одеть их на голову, и сразу отправлять их на свободу, к Терезе Мэй", – написал Холмогоров.

А вообще, конечно, в случае с Говорухиным любители подковерных игр лучше постарались, чем со Слуцким. Все-таки не только депутат, но и режиссер: как Вайнштейн, имеет отношение к миру, стереотипно славящемуся свободными нравами. Однако с личностью журналистки не дотянули. Шлейф скандалов за Комаровой так и тянется. Она осуждена на 2 года условно за физическое насилие, она признана судом виновной в клевете на депутата ГД от Чувашии (совпадение?) Олега Николаева. Сейчас, кстати, СКР расследует, кто заказывал Комаровой клеветнические статьи, которые она публиковала в издании "Эксперт Чувашии", где числилась главным редактором. Причем, отмечает местная газета "ПравдаПФО", мелкими буквами под теми статьями было указано, что "редакция не несет ответственности за достоверность публикуемой информации".

Так что репутация Комаровой подкачала. Для нападок на Говорухина могли найти кого-нибудь еще, почище, с голосом посолиднее. А может, еще и найдут. Дело-то нехитрое – сказать пару слов ради пиара по отработанным на Западе технологиям, отмечает депутат ГД Ольга Козакова. Она, кстати, очень красивая женщина, не один год проработала рядом с Говорухиным и лично видит его уважительное и отеческое отношение к девушкам.

"В последнее время различные дамы часто стали делать, как под копирку, однотипные заявления: "Много лет назад ко мне приставал один очень известный человек. Свидетелей нет, доказательств нет, много лет я молчала, а сейчас расскажу! Ведь я так хочу славы и известности". Обращаюсь ко всем авторам подобных заявлений – остановитесь! Вспомните о совести и порядочности. Останьтесь людьми!" – призвала Козакова любителей баек.

Сам же Говорухин, когда началась раскручиваться эта история, нанес очередное оскорбление Комаровой. В беседе с "Медузой" режиссер даже не смог вспомнить такую журналистку и то интервью.

Все это могло бы даже вызвать улыбку, если бы не было так серьезно. Как написал публицист Виктор Мараховский своим подписчикам в Facebook: "Я же говорил, ув. друзья, – это третья мировая война, и оружием массового поражения в ней будут несусветные боевые дуры обоего пола". Значит, впереди еще много грязи и лжи.