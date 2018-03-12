Лолита предложила жертвам Вайнштейна положить "Оскар"

Российские звезды высказались по поводу скандально известной истории

Нашумевшую историю, связанную с именем Харви Вайнштейна, не знает разве что ленивый. Скандальная слава голливудского продюсера преследует с прошлой осени. Именно тогда дали знать о себе жертвы его сексуальных домогательств и насилия, которые обратились с заявлениями в полицию.

На сегодня в этом списке 60 женщин. Среди них множество известных актрис Голливуда, в том числе оскароносных див. Это и Анджелина Джоли, и Ума Турман, и Гвинет Пэлтроу, и Роуз Макгоуэн.

Накануне стало известно, что все материалы по делу Вайнштейна собраны. Осталось получить постановление окружного прокурора Манхэттена Сайруса Вэнса, и тогда продюсер отправится за решетку. Об этом сообщил возглавивший расследование нью-йоркский полицейский Роберт Бойс.

Его поразил тот факт, что продюсера удалось вывести на чистую воду лишь спустя столько лет. "Просто невозможно поверить, что об этом никто не знал!" – цитирует Бойса "7 дней.ru".

Между тем сам обвиняемый все отрицает. Хотя его "приставания" по большей части будут рассмотрены судом как тяжкие уголовные преступления.

История получила широкий общественный резонанс. Осуждения действий Вайнштейна посыпались со всех сторон, как и обвинения на других режиссеров и актеров. Да что там?! Даже из депутата ЛДПР Леонида Слуцкого мог бы получится "российский Харви Вайнштейн", но делу не дали ход.

Напомним, о непристойном поведении законотворца сообщила журналистка телеканала "Дождь" во время эфира с главой фракции Владимиром Жириновским. Тот заявил, что впервые слышит об этом, но пообещал разобраться. Потом еще несколько журналисток вспомнили, что Слуцкий к ним приставал. Есть сведения, что данные истории будут рассмотрены в думском комитете по этике после 18 марта.

А что касается дела Вайнштейна, то в пику общественному порицанию 100 знаменитых див Франции во главе с актрисой Катрин Денев поставили подписи под письмом, где отстаивали права мужчин "приставать к женщинам", называя это неотъемлемой частью сексуальной свободы.

Не остались в стороне и российские знаменитости. Так, Лолита предложила жертвам Харви отдать "Оскар", прежде чем писать кляузы на сделавшего их звездами продюсера.

"Что касается истории с Харви Вайнштейном, после которой началась вся эта заваруха, то голливудским актрисам, которые получили "Оскары" и другие награды, спустя много лет легко говорить о домогательствах. Но почему-то они умалчивают о том, что получили в свою очередь от этого продюсера, какую карьеру сделали. Так что прежде чем заявлять что-то, стоит положить свой "Оскар", а потом уже возмущаться", – заявила Лолита нашему корреспонденту.

Певица Ольга Казаченко назвала Вайнштейна психически нездоровым человеком. "Ему надо обратиться к психологу. Ведь если у него все в порядке с головой и хорошие отношения в семье, он никогда не позволит себе вдруг пристать к женщине, которая его никак не провоцировала и не давала повода", – считает Казаченко.

За обоюдное согласие сторон поддерживать и продолжать отношения выступает актриса и модель Анна Калашникова. По ее мнению, применение силы недопустимо. "Я думаю, многие девушки поддержат, что даже если мужчина просто начинает насильно прижиматься – приятного мало. В общем, важно соблюдать границы. И каждый пусть сам решает, где они у него заканчиваются. А еще важно донести до людей, что слово "нет" имеет определенный смысл. И это категоричное "нет", а не "да, но", – категорично заявила Калашникова.

Между тем на Голливудском бульваре Лос-Анджелеса появился памятник Харви Вайнштейну, который установлен не в его честь, а смеха ради. Скульптура называется "Диванный кастинг". Харви сидит в халате, надетом на голое тело. Он один, хотя рядом вполне мог поместиться еще кто-то.

Как известно, свято место пусто не бывает. Но в истории с Вайнштейном это уже исключено. Теперь место на диванчике вряд ли кто-то займет. Хотя, вполне возможно, если бы не прошлогодний нон-стоп обвинений, на небосклоне Фабрики грез вполне могла засиять минимум еще одна звезда.