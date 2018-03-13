Погода устроит москвичам весенний ад

Середина марта станет для горожан настоящим испытанием

Москвичи недолго будут радоваться начавшейся мартовской оттепели – к выходным в городе вновь грянут морозы. Метеорологи обещают, что на столицу обрушатся снегопады и метели. Мало этого - нас ждут целых три магнитных бури.

Морозную погоду принесет в столицу холодный атмосферный фронт, который пройдет через Центральную Россию, сообщает RT со ссылкой на центр погоды "Фобос". Вместе с циклоном придут метели и ветреная погода.

Гидрометцентр России предупредил, что погода 15 – 17 марта в ЦФО будет неблагоприятной. В большинстве областей будет идти снег, местами сильный, мокрый снег, на юге с дождем. Ветер усилится до 12-18 метров в секунду, на дорогах – гололедица и снежные заносы.

В пятницу, 16 марта, температура воздуха ночью понизится до -17 градусов, а ночью 17 марта – до -22 С°, а на севере ЦФО – до -27 С°!

Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца сообщила, что Землю ожидает бурная неделя неделя геомагнитных возмущений, а потом и неделя магнитных бурь. С 13 по 26 марта наша планета будет находиться в потоке плотного солнечного ветра. Самая сильная магнитная буря разразится 18 марта.

