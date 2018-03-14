Пассажирский самолет назвали именем погибшего летчика

Авиаперевозчик почтил память героя, наплевав на чувства клиентов

Авиакомпания "Ямал" решила назвать именем погибшего в Сирии российского военного летчика Романа Филипова один из своих самолетов.

"Имя Героя России Романа Филипова мы присвоили воздушному судну Sukhoi Superjet 100 с бортовым номером RA-89073", – сообщает пресс-служба авиакомпании.

Майор воздушно-космических сил России Роман Филипов погиб 3 февраля 2018 года. На Су-25 он контролировал режим прекращения огня в провинции Идлиб на севере Сирии, когда его сбили боевики из переносного зенитно-ракетного орудия. Летчик смог катапультироваться, но попал на земле в окружение. Когда боевики подошли вплотную, он подорвал себя и их гранатой.

За свое мужество Филипов получил звание Героя России посмертно. Его "Золотую Звезду" Владимир Путин лично передал вдове, матери и отцу героя 23 февраля в Кремле, напоминает телеканал "360".

Именем Романа Филипова уже назвали школу в Воронеже. Авиакомпания "Ямал", основной перевозчик в ЯНАО, который выполняет регулярные и чартерные рейсы между городами России и в другие страны, решила поддержать традицию увековечивать память достойнейших людей в памяти соотечественников.

Конечно, это прекрасно, что погибший герой снова взмывает в небо. Но каково суеверным пассажирам, в голову которым сразу лезут мысли о том, что "как вы лодку назовете, так она и поплывет"...

В общем, ситуация неоднозначная.