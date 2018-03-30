Мавроди похоронят вкладчики "МММ"
Адвокат Сергея Мавроди Александр Молохов заявил, что тело великого комбинатора 1990-х уже не находится в морге, его забрала из морга экс-жена Мавроди Елена Павлюченко.
"Материальную помощь в похоронах организовала инициативная группа участников "МММ" – то есть, они оплатили похороны", – приводит слова Молохова Business FM. Он добавил, что обряд прощания, скорее всего, пройдет завтра и похороны будут закрытыми – близкие Мавроди не хотят, чтобы стало известно точное время и место погребения.
Ранее в СМИ появилась информация, что основатель "МММ" будет захоронен в общей могиле, так как его брат, Вячеслав Мавроди, отказался хоронить его на на Хованском кладбище, где погребены их родители. "С братом у него были отношения плохие, они поссорились еще в середине 90-х", – пояснил Молохов.
В свою очередь, российская компания SpaceWay предложила родственникам Мавроди захоронить прах бизнесмена в космосе, сообщает URA.RU. Однако, по-видимому, близкие основателя "МММ" выбрали для Мавроди менее экстравагантный способ упокоения.
Сергей Мавроди умер от сердечного приступа в Москве 26 марта в возрасте 62 лет. В 1990-е гг. Мавроди вместе с братом создал гигантскую финансовую пирамиду "МММ", вкладчиками которой стали миллионы россиян.
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