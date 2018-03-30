Политика

Арест Савченко

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Мавроди похоронят вкладчики "МММ"

Сергей Мавроди. Фото: GLOBAL LOOK press/Valeriy Matusov
Основателя самой знаменитой финансовой пирамиды не будут погребать в общей могиле

Адвокат Сергея Мавроди Александр Молохов заявил, что тело великого комбинатора 1990-х уже не находится в морге, его забрала из морга экс-жена Мавроди Елена Павлюченко. 

"Материальную помощь в похоронах организовала инициативная группа участников "МММ" – то есть, они оплатили похороны", – приводит слова Молохова Business FM. Он добавил, что обряд прощания, скорее всего, пройдет завтра и похороны будут закрытыми – близкие Мавроди не хотят, чтобы стало известно точное время и место погребения.

По теме

Ранее в СМИ появилась информация, что основатель "МММ" будет захоронен в общей могиле, так как его брат, Вячеслав Мавроди, отказался хоронить его на на Хованском кладбище, где погребены их родители. "С братом у него были отношения плохие, они поссорились еще в середине 90-х", – пояснил Молохов.

В свою очередь, российская компания SpaceWay предложила родственникам Мавроди захоронить прах бизнесмена в космосе, сообщает URA.RU. Однако, по-видимому, близкие основателя "МММ" выбрали для Мавроди менее экстравагантный способ упокоения.

Сергей Мавроди умер от сердечного приступа в Москве 26 марта в возрасте 62 лет. В 1990-е гг. Мавроди вместе с братом создал гигантскую финансовую пирамиду "МММ", вкладчиками которой стали миллионы россиян.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Газ из РФ пустят в КНДР

В Сеуле считают, что это будет полезно для региона

Крым прорвал изоляцию

Народная дипломатия оказалась сильнее политических интриг

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей