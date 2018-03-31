Мавроди похоронили в закрытом гробу

Основатель "МММ" похоронен на Троекуровском кладбище в Москве

Похороны скоропостижно скончавшегося на 63-м году жизни Сергея Мавроди прошли в закрытом режиме, на них присутствовали только близкие покойного.

Один из величайших мошенников в истории новой России, основатель финансовой пирамиды "МММ" умер 26 марта в городской больнице №67, куда его доставила "скорая", вызванная прохожим. Мавроди стало плохо возле автобусной остановки на улице Поликарпова.

Медики констатировали смерть от обширного сердечного приступа. Согласно результатам вскрытия, покойный страдал от нескольких серьезных хронических заболеваний: у него была язва двенадцатиперстной кишки и атеросклероз артерий.

Ближайший родственник Сергея Мавроди, родной брат Вячеслав, отказался хоронить его на Хованском кладбище, где погребены их родители.

Адвокат Сергея Мавроди заявил, что похороны оплатила инициативная группа участников "МММ". По просьбе близких похороны были закрытыми, о точном времени и месте погребения намеренно не сообщалось.

По информации телеканала РЕН ТВ, основателя "МММ" похоронили в закрытом гробу.

