В Евросоюзе процветает рабство
В странах ЕС и стремящихся в него попасть за последние годы стремительно растет число случаев торговли людьми и их эксплуатация. Об этом говорят данные ежегодного отчета группы экспертов Совета Европы (GRETA), обнародованного во вторник, 3 апреля.
В докладе отмечается, что количество проданных в рабство граждан увеличилось по всей старушке Европе. В некоторых государствах трудовая эксплуатация стала даже более популярной, чем секс-торговля, в частности, в Бельгии, Грузии, Португалии, Сербии, Великобритании и на Кипре.
При этом официальные цифры занижают истинные масштабы проблемы.
Согласно мониторингу организации, все больше и больше людей становятся жертвами торговли живым товаром для работы в ужасных условиях в Европе в последние годы. Причем те страны, которые оценивались уже дважды, показывают тенденцию к увеличению количества жертв трудовой работорговли.
В исследовании подчеркивается, что большинство выявленных несчастных – это мужчины, хотя страдают также женщины и дети. Пострадавшие зачастую не хотят выдавать себя, потому что опасаются депортации или преследования со стороны преступных группировок, занимающихся работорговлей, а преследование и осуждение виновников очень редки, указывается в докладе.
Чаще всего риску эксплуатации подвергаются работники-мигранты, которых нанимают через интернет и соцсети. Мужчины в большинстве трудятся в сельском хозяйстве, гостиничной сфере и рыболовстве. Женщины преимущественно задействованы на домашних работах или по уходу, подчас становясь жертвами как трудовой, так и сексуальной эксплуатации. Похожие проблемы замечены с участием детей.
Кстати, в документе отмечается, что некоторые визиты в те или иные страны у организации были заморожены или перенесены на текущий год из-за того, что Россия приостановила выплаты своего взноса в бюджет Совета Европы.
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