Европейцы должны создать антикризисную заначку
Государствам-членам Евросоюза необходимо создать общий фонд для финансирования антикризисных мер. Об этом заявила глава Международного валютного фонда Кристин Лагард, сообщает Independent со ссылкой на Reuters в понедельник, 26 марта.
Эта "заначка" поможет европейцам пережить "пасмурные дни", считает она. Глава МВФ отметила "устойчивый и широкий подъем" в мировой экономике,который предоставил правительствам возможность "завершить архитектуру" еврозоны. Однако Лагард предупредила о новых глобальных угрозах.
"Есть и другие, сильные встречные ветры, угрожающие. Подумайте о росте популизма и числа близоруких, призывающих к протекционизму", – сказала глава МВФ.
Издание отмечает, что еврочиновники еще с прошлого года ведут переговоры о создании собственной кубышки. Но процесс тормозит Берлин, отчасти потому, что Германия долго не имела правительства после неубедительных выборов в сентябре. Лидеры, вероятно, в июне продолжат работу в этом направлении.
Сообщается, что консерваторы канцлера Ангелы Меркель и левоцентристские социал-демократы предложили свою поддержку данному процессу в коалиционной сделке, которую они заключили в прошлом месяце, согласившись выделить конкретные бюджетные средства на экономическую стабилизацию, социальную конвергенцию и структурные реформы в еврозоне.
Эти отчисления должны стать основой для будущего "инвестиционного бюджета" в масштабах всего ЕС.
По мнению Лагард, первоначальное решение о работе над созданием "фонда черного дня" может утвердиться уже скоро – "в течение ближайших 6 месяцев или около того".
Для борьбы с грядущим кризисом Европе нужно развивать взаимодействие финансовых ведомств членов ЕС и работать над фискальной системой, подчеркнула она. Отчисления в антикризисный фонд следует производить регулярно, пока хватает средств в "хорошие времена". Позже, при возникновении необходимости, страны будут пользоваться накопленными резервами.
Также Лагард отметила, что после окончательного выхода Великобритании из ЕС может подвергнуться изменениям структура финансового рынка континента. После Brexit значительная часть финансовых услуг переедет на континентальную часть Европы, считает глава МВФ.
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