На прилавках российских магазинов останется только отечественное молоко

Министр сельского хозяйства Александр Ткачев посоветовал белорусам искать другие рынки сбыта, так как в Россию их молочная продукция больше не поступит.

По его словам, министерство планирует поставлять на прилавки магазинов только отечественное изделие. Ткачев подчеркнул, что через Минск привозят большую часть сухого молока. Кроме того, в 2017 г. доля Белоруссии в общем объеме поставок выросла и составила 86%.

"Мы планируем в ближайшие пять-семь лет закрыть этот вопрос, но пока видим, что нормальному развитию рынка мешает недобросовестная конкуренция с молочной продукцией, содержащей растительные жиры, и сухим молоком", – цитирует его РИА "Новости".

Министр посетовал на умышленное занижение цен продукции из соседней страны, что не позволяет выдержать конкуренцию отечественным производителям.

Президент Александр Лукашенко также посоветовал местным предпринимателям искать другие рынки сбыта, если конфликт с Россией не разрешится.



В конце февраля Россельхознадзор планировал ввести ограничения на ввоз белорусской молочной продукции из-за ее проблем с качеством. Позже эти санкции отложили.