Рассказ астронавта о пришельцах шокировал мир

Легенда американской космонавтики раскрыл всю "правду" об увиденных НЛО

Легендарный американский астронавт Базз Олдрин, второй человек, побывавший на Луне, прошел тест на детекторе лжи и рассказал о своем опыте столкновения с НЛО. Сенсационную новость подхватили десятки, если не сотни зарубежных СМИ.

Специалисты Института биоакустической биологии в городе Олбани, США, проанализировали голоса астронавтов – Олдрина, Эдгара Митчелла (также побвавшего на Луне), Альфреда Уордена и Гордона Купера, сообщает британский таблоид Daily Star. Тест был проведен не на детекторе лжи, а c помощью секретных современных компьютерных технологий. По мнению экспертов, результаты анализа позволяют утверждать, что астронавты действительно столкнулись с НЛО.

Олдрин, которому сейчас 88 лет, всегда утверждал, что видел корабль пришельцев во время своего полета к Луне – какой-то L-образный объект, находившийся достаточно близко, чтобы его можно было рассмотреть. Митчелл и Купер уже умерли – в 2016 и 2004 году, соответственно. Однако, по утверждению таблоида, оба они верили, что в космосе видели НЛО, и компьютерный анализ их голосов подтверждает это.

Правдивость рассказанной Daily Star истории вызвала изрядные сомнения. "Это обман и мы не знаем, откуда это взялось", – пишет "Газета.ру". Отмечается, что все слухи о том, что Олдрин во время полета к Луне якобы видел НЛО – это просто "утка", а цитат про объект в форме буквы L взята неизвестно откуда.

Однако таблоид не сдается: 9 апреля на его сайте в Сети было опубликовано видео, якобы подтверждающее встречу с инопланетянами.