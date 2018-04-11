Скрипаля потеряли в больнице в Солсбери

Журналисты не нашли следов присутствия экс-полковника ГРУ в учреждении

В больницу в Солсбери, где сейчас лечат Сергея Скрипаля, удалось проникнуть российскому корреспонденту.

У входа в учреждение стояли двое полицейских, но они не обратили внимания на него и спокойно пропустили. Часть здания, где, возможно, лежит экс-полковник ГРУ, находится под усиленной охраной, поэтому проникнуть туда нельзя.

При этом медперсонал не говорит о своем пациенте, из-за которого развязалась дипломатическая война в мире. Журналист отмечает, что врачи передвигаются по больнице без специальной защиты, и это несмотря на то, что здания, где незадолго до отравления побывали Скрипали, снесут. Получается, что персонал не боится опасного вещества или, скорее всего, оно не представляет угрозу никому, передает "РЕН ТВ".

Позже охранники набросились на съемочную группу и потребовали удалить отснятое видео, а также вызвали полицейских. Сотрудники никак не наказали корреспондента.

О состоянии здоровья Скрипалей и о причинах произошедшего Лондон до сих пор не говорит и тщательно скрывает любую информацию. При этом Юлию уже выписали из больницы, однако военные сразу привезли ее на свою базу, чтобы "обеспечить безопасность". Скорее всего, такая же участь постигнет и Сергея. Неизвестно, выступят ли они перед журналистами с заявлением или их заставят замолчать навсегда.

Бывший полковник запаса ГРУ был отравлен вместе со своей дочерью Юлией 4 марта в городе Солсбери. Лондон возложил вину за инцидент на Москву.