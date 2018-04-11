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Командира пожарных в Кемерово обвинили в халатности

Бездействие огнеборца погубило десятки жизней

Начальнику караула пожарно-спасательной части № 2, тушившего пожар в ТЦ "Зимняя вишня", Сергею Генину, предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность). 

Следствие считает, что Генин проигнорировал информацию о том, что на 4 этаже в кинозале № 2 находится большое количество людей, в том числе детей, и не пошел вместе с подчиненными кратчайшим путем к погибавшим в огне людям, сообщается на сайте Следственного комитета России.

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Время было упущено, и из-за халатных действий Генина погибли не менее 37 человек. В настоящее время следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении командира пожарного звена меры пресечения.

Ранее сегодня против Генина было возбуждено уголовное дело.


Фоторепортаж
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Данил Айкин/ТАСС Данил Айкин/ТАСС Данил Айкин/ТАСС
Данил Айкин/ТАСС Данил Айкин/ТАСС Данил Айкин/ТАСС
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