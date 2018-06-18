Украинских военных избивают за мову

Здоровье
- Неправильно посчитали: сигареты оказались еще вреднее
- В России победили рак
- Назван самый страшный враг здоровья
Украинскому офицеру-пограничнику в одном из кафе прифронтового Мариуполя сломали челюсть из-за того, что он попросил предоставить ему меню на украинском языке. С такой версией инцидента выступила на своей странице в Facebook экс-заместитель главы Одесской ОГА Соломия Бобровская.
Отмечается, что мордобой произошел в заведении RedCups RDCP Lounge.
"Это мой хороший и давний друг – Стас. Он подполковник Госпогранслужбы. 14 лет служит на восточных границах Украины. Потерял дом, когда началась война. Выводил из всех горячих точек Донецкой области своих собратьев. В прошлом году получил Орден Даниила Галицкого. Возглавляет пропускной пункт Сартана", – представляет атошника пани Бобровская.
По ее словам, "из-за просьбы уважать клиентов и дать меню на украинском языке охранники повалили военнослужащего и сломали ему челюсть".
Она тут же призвала власти взять под контроль этот случай, чтобы "защитить честь и достоинство" доблестного пограничника, а также проверить само заведение на "наличие всех справок".
Между тем у свидетелей есть иная версия произошедшего. Они рассказывают, что украинские военнослужащие пришли в общепит уже изрядно под мухой. Об этом поведал администратор страницы Veterano Pizza Mariupol Богдан Чабан в комментарии под публикацией.
"Молодые люди приехали в заведение, уже будучи хорошо выпившими. Да, попросили меню на украинском, да, его не оказалось в заведении. После этого они начали грубить персоналу, громко нецензурно выражаться. С ними общалась управляющая заведением на украинском языке, просила прекратить себя вести вызывающе и нарушать общественный порядок. Молодые люди не успокаивались, и их попросили покинуть заведение. Уже на улице молодые люди продолжали агрессивно вести себя по отношению к охране и после этого завязался конфликт. Надеюсь, представители заведения предоставят записи с камер в ближайшее время", – написал он.
Также Чабан подчеркнул, тот факт, что кто-то воевал, "не дает право быть быком".
В свою очередь "Red Cups", оказавшийся в центре скандала, выступил с заявлением, в котором отметил, что "персонал заведения разговаривает на украинском, русском и английском языках", помогая тем самым гостям сделать свой выбор. Общепит "работает в рамках подписанного меморандума между всеми заведениями города, ВСУ, полицией, и мэрией г. Мариуполь, и тщательно выполняет его пункты". А если ситуация выходит за рамки мирных переговоров вызывается наряд полиции для решения конфликта.
"Мы опровергаем информацию, которая распространяется в социальных сетях. Готовится видеоматериал для полиции и журналистов", – говорится в сообщении "Red Cups".
В понедельник с берегов Днепра пришла еще одна новость, связанная с последствиями гражданской войны в Незалежной.
В Киевской области подорвался 25-летний украинец, который в ходе онлайн-трансляции демонстрировал взрывчатку. Как сообщает главное региональной управление Национальной полиции, двое товарищей навеселе с помощью мобильного телефона в одной из соцсетей показывали гранату "РГД-5", тротиловую шашку и детонатор. В результате неосторожного обращения с ними произошел взрыв. Молодому жителю села Большая Солтановка Васильковского района было ампутировано предплечье левой руки.
ЕС снова ударил санкциями по полуострову
Жители Соединенного Королевства все чаще сомневаются, что Скрипалей отравили по приказу Кремля