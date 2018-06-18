Украинских военных избивают за мову

Герои АТО на себе испытывают теорию, поможет ли украинский язык добраться до Киева

Украинскому офицеру-пограничнику в одном из кафе прифронтового Мариуполя сломали челюсть из-за того, что он попросил предоставить ему меню на украинском языке. С такой версией инцидента выступила на своей странице в Facebook экс-заместитель главы Одесской ОГА Соломия Бобровская.

Отмечается, что мордобой произошел в заведении RedCups RDCP Lounge.

"Это мой хороший и давний друг – Стас. Он подполковник Госпогранслужбы. 14 лет служит на восточных границах Украины. Потерял дом, когда началась война. Выводил из всех горячих точек Донецкой области своих собратьев. В прошлом году получил Орден Даниила Галицкого. Возглавляет пропускной пункт Сартана", – представляет атошника пани Бобровская.

По ее словам, "из-за просьбы уважать клиентов и дать меню на украинском языке охранники повалили военнослужащего и сломали ему челюсть".

Она тут же призвала власти взять под контроль этот случай, чтобы "защитить честь и достоинство" доблестного пограничника, а также проверить само заведение на "наличие всех справок".

Между тем у свидетелей есть иная версия произошедшего. Они рассказывают, что украинские военнослужащие пришли в общепит уже изрядно под мухой. Об этом поведал администратор страницы Veterano Pizza Mariupol Богдан Чабан в комментарии под публикацией.

"Молодые люди приехали в заведение, уже будучи хорошо выпившими. Да, попросили меню на украинском, да, его не оказалось в заведении. После этого они начали грубить персоналу, громко нецензурно выражаться. С ними общалась управляющая заведением на украинском языке, просила прекратить себя вести вызывающе и нарушать общественный порядок. Молодые люди не успокаивались, и их попросили покинуть заведение. Уже на улице молодые люди продолжали агрессивно вести себя по отношению к охране и после этого завязался конфликт. Надеюсь, представители заведения предоставят записи с камер в ближайшее время", – написал он.

Также Чабан подчеркнул, тот факт, что кто-то воевал, "не дает право быть быком".

В свою очередь "Red Cups", оказавшийся в центре скандала, выступил с заявлением, в котором отметил, что "персонал заведения разговаривает на украинском, русском и английском языках", помогая тем самым гостям сделать свой выбор. Общепит "работает в рамках подписанного меморандума между всеми заведениями города, ВСУ, полицией, и мэрией г. Мариуполь, и тщательно выполняет его пункты". А если ситуация выходит за рамки мирных переговоров вызывается наряд полиции для решения конфликта.

"Мы опровергаем информацию, которая распространяется в социальных сетях. Готовится видеоматериал для полиции и журналистов", – говорится в сообщении "Red Cups".

В понедельник с берегов Днепра пришла еще одна новость, связанная с последствиями гражданской войны в Незалежной.

В Киевской области подорвался 25-летний украинец, который в ходе онлайн-трансляции демонстрировал взрывчатку. Как сообщает главное региональной управление Национальной полиции, двое товарищей навеселе с помощью мобильного телефона в одной из соцсетей показывали гранату "РГД-5", тротиловую шашку и детонатор. В результате неосторожного обращения с ними произошел взрыв. Молодому жителю села Большая Солтановка Васильковского района было ампутировано предплечье левой руки.