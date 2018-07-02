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Порошенко выдал лицензию на убийство неугодных украинцев

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Barbara Loschan
продолжениеРоссия заберет Украину целиком
В Незалежной действуют отряды смерти под патронажем руководства страны

С санкции президента Петра Порошенко на Украине открыта охота на политиков и активистов, которых отстреливают специально созданные группы киллеров. Причем работают они под непосредственным руководством властей, в частности, СБУ. Об этом рассказал участник АТО в Донбассе, бывший боец запрещенного в РФ экстремистского нацбатальона "Азов", военный инструктор Сергей Сановский. Первая часть его откровений опубликована на Youtube-канале украинского журналиста Анатолия Шария.

Он утверждает, что ему поступило предложение возглавить одну из таких групп, однако отказался. После давления Сановский вынужден был бежать за границу, где ему в одной из европейских стран оказывают защиту.

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Сам он признался, что в 2014 году был активным сторонником Майдана. Впрочем, быстро разочаровался. Спустя несколько лет нахождения у власти Порошенко экс-азовец пришел к выводу, что ситуация в стране только ухудшилась.

"Абсолютно все пришло в дикий упадок моментально. Воровать стали в десятки раз больше, сотнями миллионов и миллиардов. Во время войны также приходилось видеть случаи контрабанды и и торговли с оккупированными территориями", – заявил Сановский.


И вот с началом боевых действий в Донбассе его познакомили с людьми, которые формировали группы киллеров, среди таковых он назвал "патриотически настроенного инструктора" Андрея Лисогора, руководителя департамента контрразведки СБУ генерала Алексея Петрова и майора Александра Поклада, работающего в этом же департаменте.

"Вместо того, чтобы ловить настоящих террористов, департамент в стиле старого УБОПа вывозит людей в посадки и душит. У них есть сотрудник Александр Поклад по кличке Душитель, славится именно этим", – отмечается в видео.

"В некоторых беседах они конкретно указывали, что формирование групп осуществляется под кураторством и руководством майора Поклада. Ему ставит задачу непосредственно генерал Алексей Петров. Генерал Алексей Петров, в обход главы СБУ (Василия) Грицака, конкретно получает задачи от Петра Порошенко", – сказал Сановский.

Бывшему азовцу в прошлом году поступило предложение набрать группу из примерно 8 ветеранов АТО, в задачи которой входила ликвидация политиков по всей территории Украины. На конкретных людей должны были указать из департамента контрразведки СБУ. Причем к борьбе с так называемым сепаратизмом такая "деятельность" киллеров не имела никакого отношения.

"Это могут быть политики, причем не обязательно оппозиционные, некоторые активисты – те, которые, скажем так, мешают как-то нынешнему режиму и финансовым интересам Петра Порошенко", – пояснил он.

На группу выделяются деньги. Цена убийства одного неугодного украинца начинается от $150 тыс. Сановский, несмотря на ярко выраженное давление и запугивание, отказался от этой "работы", посчитав, что его деятельность будет по сути террористической, а подобный отстрел является войной с собственным народом. Поскольку группы профессиональных убийц официально нигде не числятся, их деятельность полностью нелегальна.

Также Сановский назвал одного из тех, кто был убит киллерами – это юрист и идеолог "Азова" Ярослав Бабич. По официальной версии он совершил самоубийство. По данным Сановского, юриста убили его сослуживцы по нацбатальону.

Рассказчик обещал еще много чего открыть, включая историю с нынешним арестом депутата Надежды Савченко и "вшивым другом" Незалежной журналистом Аркадием Бабченко.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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