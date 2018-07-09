Российским мужчинам пообещали долгую жизнь
Продолжительность жизни российских мужчин к 2030 году вырастет на 16-17 лет, поэтому пенсионная реформа совершенно оправданна.
Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на прошедших в Общественной палате "нулевых слушаниях" законопроекта.
Министр подчеркнул, что к настоящему времени продолжительность жизни мужчин увеличилась почти на 8 лет по сравнению с 2000 г. и в дальнейшем продолжит расти. Из-за этого и нужно повышать стаж и возраст выхода на пенсию.
Ранее телеведущий Дмитрий Киселев поделился в программе "Вести недели" своим мнением о пенсионной реформе. Он считает, что российские мужчины сами виноваты в том, что умирают рано. Причины того, что они не доживают до пенсии, вовсе не старость, а наплевательское отношение к жизни: пьянство, курение, наркомания, лихачество на дорогах, пренебрежение к правилам техники безопасности в целом, считает Киселев.
Кабинет министров внес в Государственную думу законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста в РФ с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин.
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