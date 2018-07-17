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Киевские власти сделали себе "царский подарок". Мифическая "прокуратура Автономной Республики Крым " признала за Незалежной право собственности на четыре базы отдыха, находящиеся на Южном берегу Крыма.
В числе здравниц, подаренных украинцами самим себе, санатории "Украина", "Ай-Петри", "Орлиное гнездо" и "Золотой пляж".
Курортные объекты общей площадью 11 тыс. кв. м по решению судов прошлых лет были переданы Фонду госимущества Украины, уточняется в сообщении на сайте ведомства. Более того, их даже внесли в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество.
Признание права собственности состоялось несмотря на то, что в начале июля санаторий "Ай-Петри" был продан с аукциона за более чем 416 млн руб. "Управляющей компании инфраструктурных проектов", отмечается на сайте Министерства имущественных и земельных отношений Крыма.
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