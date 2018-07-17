Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Украина присвоила санатории в Крыму

Фото: GLOBAL LOOK press/Oleksandra Butova
продолжениеВСУ столкнулись в Донбассе с российскими биатлонистками
Туристические объекты являются имуществом страны, уверены украинские власти

Киевские власти сделали себе "царский подарок". Мифическая "прокуратура Автономной Республики Крым " признала за Незалежной право собственности на четыре базы отдыха, находящиеся на Южном берегу Крыма.

В числе здравниц, подаренных украинцами самим себе, санатории "Украина", "Ай-Петри", "Орлиное гнездо" и "Золотой пляж".

По теме

Курортные объекты общей площадью 11 тыс. кв. м по решению судов прошлых лет были переданы Фонду госимущества Украины, уточняется в сообщении на сайте ведомства. Более того, их даже внесли в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество.

Признание права собственности состоялось несмотря на то, что в начале июля санаторий "Ай-Петри" был продан с аукциона за более чем 416 млн руб. "Управляющей компании инфраструктурных проектов", отмечается на сайте Министерства имущественных и земельных отношений Крыма.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
новости партнеров
Загрузка...

Украина захватит Керченский пролив

Порошенко приказал обеспечить охрану судов, следующих в азовские порты

ФБР разоблачило агента КГБ Познера

Мэтру вменили сотрудничество с российскими спецслужбами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей