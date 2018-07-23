Эксперты проверяют, насколько опасна утечка информации

Задержанному по подозрению в госизмене сотруднику Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктору Кудрявцеву вменяется в вину передача секретных сведений одной из стран НАТО. Об этом пишет "КоммерсантЪ" со ссылкой на источник.

Отмечается, что Кудрявцев был связан с разработкой гиперзвуковых летательных аппаратов, в том числе в рамках ВКО "Алмаз-Антей" и концерна "Тактическое ракетное вооружение". Передача этих технологий членам Североатлантического военного блока позволит Западу быстро догнать Россию и лишить ее военного преимущества, полагает член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, полковник запаса Виктор Мураховский.

"Создание управляемых средств, способных двигаться на гиперзвуковой скорости в плотных слоях атмосферы, – это во многом исключительно российское ноу-хау. Если полная документация поступит в западные страны, то они могут очень быстро воссоздать такие технологии у себя", – высказался эксперт в эфире "Национальной службы новостей".

В пятницу, 20 июля, в ЦНИИмаш прошли обыски. Позже стало известно, что 74-летний сотрудник организации Виктор Кудрявцев отправлен в СИЗО "Лефортово" по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Подследственный своей вины не признает. Роскосмос никаких комментариев, кроме подтверждения ареста ученого, не дает.

Тем временем гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин распорядился устроить ему в здании ЦУП (подразделение ЦНИИмаша в Королеве) кабинет, чтобы он мог лично контролировать работу над космическими новинками. При этом специальная комиссия, которую возглавил заместитель Рогозина Сергей Демин, должна определить степень ущерба, нанесенного деятельностью шпионов на предприятии, и выработать рекомендации по усилению информационной безопасности.

Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" (ФГУП ЦНИИмаш) является головным научно-исследовательским институтом Госкорпорации "Роскосмос".