Следователи "потеряли" крупные обломки малайзийского "Боинга"

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Журналисты из Нидерландов обратили внимание общественности на тот факт, что крупные обломки пассажирского самолета, потерпевшего крушение 17 июля 2014 г. в небе над воюющим Донбассом, все еще находятся в районе падения лайнера. Свой скептицизм по поводу самого расследования высказал один из авторов информационного портала Novini Эрик ван де Брейк в комментарии ТАСС.
Ранее в материале, опубликованном 16 июля за авторством Стефана Бека, были обнародованы фотографии и видеофайлы, на которых видны стабилизатор, элементы обшивки и крыла, кислородный генератор воздушного судна.
"Они настолько большие, что их можно увидеть с помощью приложения Google Earth", – отметил сегодня Брейк.
Он выразил удивление, что ни одно голландское СМИ не обратило внимания на эту информацию.
По мнению автора статьи, сейчас вопрос "заключается в том, насколько важны эти обломки". В качестве примера Бек привел крушение "Боинга" в Бэйлмере в 1992 г., когда причину катастрофы установили благодаря одному болту.
"Согласно голландской прокуратуре, причина крушения MH17 уже бесспорно установлена. Однако скептицизм остается. Обломки лежат там уже долгое время, и их никто не изучает", – указал журналист.
Ван де Бейк удивился, почему отечественные СМИ не пишут об этом.
"Если эти обломки не представляют интереса для голландской прессы и властей, может быть, власти Донбасса могут передать их российским властям для расследования того, что произошло с MH17", – предложил такой вариант журналист.
В четырехлетнюю годовщину трагедии президент Украины Петр Порошенко в очередной раз призвал привлечь Россию к ответственности за крушение малайзийского "Боинга". А уже 21 июля он подписал закон о ратификации соглашения с Нидерландами о международно-правовом сотрудничестве, что даст право Амстердаму провести суд по делу о катастрофе "Боинга 777" рейса МН17 в Донбассе.
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