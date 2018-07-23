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Следователи "потеряли" крупные обломки малайзийского "Боинга"

Фото: GLOBAL LOOK press/Ria Novosti
Реальные улики катастрофы под Донецком до сих пор валяются на месте крушения

Журналисты из Нидерландов обратили внимание общественности на тот факт, что крупные обломки пассажирского самолета, потерпевшего крушение 17 июля 2014 г. в небе над воюющим Донбассом, все еще находятся в районе падения лайнера. Свой скептицизм по поводу самого расследования высказал один из авторов информационного портала Novini Эрик ван де Брейк в комментарии ТАСС.

Ранее в материале, опубликованном 16 июля за авторством Стефана Бека, были обнародованы фотографии и видеофайлы, на которых видны стабилизатор, элементы обшивки и крыла, кислородный генератор воздушного судна.

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"Они настолько большие, что их можно увидеть с помощью приложения Google Earth", – отметил сегодня Брейк.

Он выразил удивление, что ни одно голландское СМИ не обратило внимания на эту информацию.

По мнению автора статьи, сейчас вопрос "заключается в том, насколько важны эти обломки". В качестве примера Бек привел крушение "Боинга" в Бэйлмере в 1992 г., когда причину катастрофы установили благодаря одному болту.

"Согласно голландской прокуратуре, причина крушения MH17 уже бесспорно установлена. Однако скептицизм остается. Обломки лежат там уже долгое время, и их никто не изучает", – указал журналист.

Ван де Бейк удивился, почему отечественные СМИ не пишут об этом.

"Если эти обломки не представляют интереса для голландской прессы и властей, может быть, власти Донбасса могут передать их российским властям для расследования того, что произошло с MH17", – предложил такой вариант журналист.

В четырехлетнюю годовщину трагедии президент Украины Петр Порошенко в очередной раз призвал привлечь Россию к ответственности за крушение малайзийского "Боинга". А уже 21 июля он подписал закон о ратификации соглашения с Нидерландами о международно-правовом сотрудничестве, что даст право Амстердаму провести суд по делу о катастрофе "Боинга 777" рейса МН17 в Донбассе.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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