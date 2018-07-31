Туры на море подешевели

Россияне получили шанс отдохнуть на курорте за приемлемые деньги

Стоимость пакетных туров за рубежом и на черноморском побережье РФ значительно снизилась. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные аналитической службой Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, недельный отдых на двоих в скромной, но приличной "трешке" Туниса, Кипра, Испании, Болгарии, Италии и Черногории с субботним вылетом после 18 августа обойдется в среднем в 52-56 тыс. рублей. Эксперты отмечают, что это минимально низкий предел экономически обоснованных туров. Дешевле – уже в убыток для туроператора.

Резко упали тарифы на Турцию – на 21% в нижнем и среднем ценовом сегменте, небывалое дело для конца августа.

Стоимость недели в Греции тоже уменьшилась – на 11%.

И все же самые лучшие предложения дают сейчас по Крыму. Провести, к примеру, неделю в Алуште (авиаперелет включен) вдвоем можно за 28 с небольшим тыс. рублей. Тогда как еще в середине июля пакетный тур на полуостров дешевле 37 тыс. руб. было не найти. Такое понижение цен делает Крым лидером рейтинга АТОР.

На втором месте топ-5 Анапа. Также в топе по соотношению цена – качество в отеле "три звезды" Греция, Турция и Сочи.