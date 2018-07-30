Российские туристы отказываются от зарубежья

Туроператоры переоценили аппетиты соотечественников

Отечественный туристический рынок переживает кризис. Да такой, что нет никаких гарантий. Виноваты же в этом россияне, которые не оправдали надежд туроператоров.

Резкий спрос на пакетные туры в прошлом году вскружил голову лидерам рынка. А истерика во время раннего бронирования, когда жители РФ расхватали половину предложений еще за полгода до даты поездки, заставила туркомпании наделать ошибок.

Как пояснил директор по продажам НТК "Интурист" Сергей Толчин, традиционно в период ранних бронирований туроператоры продают 35–40% от запланированной программы на лето. В начале же этого года показатель поднялся до 50%. Но потом возник застой. "Реального роста не произошло. Уже очевидно, что за границу отправится примерно столько же людей, что и в прошлом году", – приводит "КоммерсантЪ" слова Толчина.

Аналогичного мнения придерживает советник по транспорту главы Ростуризма Дмитрий Горин. "Рост продаж остановился в середине июля, сейчас они идут на уровне 2017 года", – уточнил он.

Казалось бы, все не так плохо – прошлый год был весьма удачный для туристического бизнеса. Но беда в том, что туроператоры на волне нахватали на 10-20% больше чартеров и мест в гостиницах, чем собирались. В итоге сейчас те компании, которые имеют собственные рейсы, объединяют их, чтобы самолет не летел порожним. Понятно, что для многих туристов смена времени вылета оказывается крайне неприятным сюрпризом. Те же туроператоры, у которых нет собственных авиакомпаний, вынуждены исполнять обязательства перед перевозчиком, отправляя за рубеж полупустые рейсы.

Чтобы исправить ситуацию, многие начинают демпинговать – продавать туры со скидками, порой в ущерб себе.

Кто еще станет жертвой обманутых ожиданий туроператоров, станет понятно в ближайшее время: август-сентябрь традиционно испытывают на прочность данный бизнес. Впрочем, с главной жертвой уже все ясно – это российский турист, который теряет долгожданный отдых на зарубежном курорте и немаленькие деньги.