Под каток правосудия попал новоиспеченный спецпредставитель ведомства Стивен Сигал

В отношении голливудской звезды Стивена Сигала прокуратура Лос-Анджелеса начала проверку по обвинению в сексуальных домогательствах.

В общей сложности против актера, который на днях был назначен специальным представителем МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей, выступили более десятка женщин.

Как пишет The Wrap со ссылкой на источник в правоохранительных органах, сейчас прокуратура изучает два дела, обвиняемым в которых является Сигал. При этом, отмечает издание, расследование возможных неправомочных деяний актера ведется с 2005 года.

Еще в январе нынешнего года бывшая американская актриса Регина Симонс и голландская модель Фавиола Дадис выступили с обвинениями в адрес героя блокбастеров "В осаде". Пока неизвестно, связано ли новое дело с Симонс или Дадис, или речь идет о другой девушке.

Мало кому известная даже в объемной кинобазе imdb Симонс обвинила Сигала в изнасиловании. По ее словам, непотребство произошло дома у актера в Беверли-Хиллз в 1993 году. Дадис же заявила, что он во время прослушивания трогал ее – "ущипнул мои соски и схватил меня за промежность другой рукой".

Сам Сигал все эти обвинения отрицает. Он считает, что все девушки "лгали и им платили за то, чтобы они солгали" о нем "без единого доказательства и без единого свидетеля", сообщает The Wrap.