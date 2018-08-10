США втягивают МИД России в секс-скандал
В отношении голливудской звезды Стивена Сигала прокуратура Лос-Анджелеса начала проверку по обвинению в сексуальных домогательствах.
В общей сложности против актера, который на днях был назначен специальным представителем МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей, выступили более десятка женщин.
Как пишет The Wrap со ссылкой на источник в правоохранительных органах, сейчас прокуратура изучает два дела, обвиняемым в которых является Сигал. При этом, отмечает издание, расследование возможных неправомочных деяний актера ведется с 2005 года.
Еще в январе нынешнего года бывшая американская актриса Регина Симонс и голландская модель Фавиола Дадис выступили с обвинениями в адрес героя блокбастеров "В осаде". Пока неизвестно, связано ли новое дело с Симонс или Дадис, или речь идет о другой девушке.
Мало кому известная даже в объемной кинобазе imdb Симонс обвинила Сигала в изнасиловании. По ее словам, непотребство произошло дома у актера в Беверли-Хиллз в 1993 году. Дадис же заявила, что он во время прослушивания трогал ее – "ущипнул мои соски и схватил меня за промежность другой рукой".
Сам Сигал все эти обвинения отрицает. Он считает, что все девушки "лгали и им платили за то, чтобы они солгали" о нем "без единого доказательства и без единого свидетеля", сообщает The Wrap.Напомним, что все СМИ и правосудие буквально завалены признаниями, то ли справедливыми, то ли надуманными, звезд, полузвезд и совсем не звезд о приставаниях и насилии со стороны голливудских кинодеятелей. Волна поднялась после того, как в октябре 2017 г. несколько женщин рассказали о сексуальных домогательствах со стороны влиятельнейшего американского кинопродюсера Харви Вайнштейна.
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