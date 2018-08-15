"Единая Россия" поможет подготовиться к учебному году

В общественных приемных ЕР стартовала акция "Собери ребенка в школу"

В преддверии начала нового учебного года в общественных приемных председателя "Единой России" Дмитрия Медведева проходит ставшая уже традиционной акция "Собери ребенка в школу". Цель единороссов – не только обеспечить детей из многодетных и малоимущих семей всем необходимым для успешного обучения, но и помочь родителям решить многие проблемы.

В частности, в общественных приемных организованы "горячие линии", где на звонки отвечают представители профильных департаментов и министерств.

"Квалифицированные эксперты дадут ответ или рекомендации по решению возникшей проблемы", – рассказала председатель комиссии президиума Генсовета "Единой России" по работе с обращениями граждан к председателю партии, вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова. По ее словам, в общественных приемных также проводятся тематические встречи, где родители, учителя и члены общественных организаций могут обсудить подготовку к учебному году с депутатами "Единой России" и партийными представителями исполнительной власти в регионах.

"Эта августовская акция давно стала хорошей традицией общественных приемных партии. Наша общая задача – сделать все, чтобы и дети, и родители, и педагоги начали учебный год в хорошем настроении, чтобы в школах было комфортно, интересно и безопасно", – подчеркнула Карелова. Она отметила, что под контролем единороссов не только организация процессов образования, но и выполнение требований пожарной безопасности, готовность к чрезвычайным ситуациям, защищенность от террористических угроз, соблюдение санитарных норм, состояние столовых и спортивных залов, уровень охраны и так далее.

Проверки уже прошли в Ставропольском, Пермском, Хабаровском краях, республиках Коми, Дагестан, Чеченской республике, Московской, Самарской, Омской, Брянской, Тамбовской, Липецкой, Томской, Ульяновской и Тульской областях.