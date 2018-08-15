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ЧМ-2018 проиграли американцы

Фото: GLOBAL LOOK press/Brian Peterson
Миллионы иностранцев почувствовали себя обманутыми

Кубок чемпионата мира по футболу – 2018 из Москвы увезли французы, но победителями стали россияне. Так считает американское издание Huffington Post. Что касается Соединенных Штатов, то они на этом мундиале проиграли дважды: первый раз, когда не прошли отбор, и второй, когда весь мир разоблачил их обман.

Болельщики, отправляющиеся на ЧМ в Россию, ожидали увидеть "огромную и бесцветную ледяную глыбу" и людей, живущих "в нищете и жестокости недоразвитого государства". В результате миллионы туристов почувствовали себя жертвой американской пропаганды. "Мир обнаружил, что Россия – великое государство, чей народ образован, приветлив, спортивен", – пишет издание. Добавить к этому имеющиеся инфраструктуру и технологии, территорию от Китая до ЕС – и Россию с полным правом можно назвать супердержавой, пишет обозреватель, побывавший на ЧМ-2018.

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По его словам, за рубежом над людьми годами довлела антироссийская пропаганда, подкрепленная кинопродукцией Голливуда. Но оказавшись в самой России, становится понятно, почему Вашингтон придерживается такой позиции и размещает военные базы все ближе к РФ. Слишком большая пропасть между Большим театром и Бродвеем. И сейчас в этом смогли убедиться очень многие. ЧМ-2018 оказался голом в ворота американской пропаганды.

Вера СВЕТЛОВА
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