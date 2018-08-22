Раскрыта правда об одном из погибших группы Дятлова

Путешественника, которого считали агентом КГБ, случайно свели с туристами

Человека, который известен как один из участников группы Дятлова Семен Золотарев, познакомил со студентами основатель Ревдинского городского турклуба Юрий Копытов. Он рассказал, что очень сожалеет об этом, ведь эксперты считают, что именно Семен привел туристов к гибели.

Уралец пояснил, что Золотарев работал на Коуровской турбазе. Копытов был с ним знаком. Поэтому просьба пристроить его в какую-нибудь группу не вызвала удивления.

"С виду был нормальный человек. Ничего плохого о нем не слышал", – цитирует его "URA.RU".

По словам свердловчанина, он предложил Золотареву поучаствовать в походе высшей категории сложности и порекомендовал его группе Дятлова. "Я направил его в эту группу, договорился с руководителем. Они его взяли", – сказал ветеран.

Специалисты, проводившие анализ ДНК, пришли к выводу, что в могиле погибшего вместе с дятловцами человека покоится неизвестный. Они высказали сенсационное предположение, что это был либо внедренный агент КГБ, либо немецкий шпион.

По их мнению, с войны под именем Золотарева вернулся другой человек. Очевидцы рассказали, что он путал свое имя, не мог назвать собственные награды. А татуировку "ДАЕРММУАЗУАЯ" на его плече не помнили ни родственники, ни ученики.

Группа студентов из Уральского политехнического института под руководством Игоря Дятлова в феврале 1959 года пошла в горы Северного Урала. Туристы погибли при загадочных обстоятельствах на склоне горы Холатчахль.