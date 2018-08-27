Цель громкого скандала, раздутого Лондоном, – изменить сложившийся миропорядок

Россия не виновата в отравлении своего бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. К таким выводам пришли конспирологи. Они убеждены – произошедшее в Солсбери было нужно для того, чтобы политико-экономическая ситуация в мире претерпела изменения. И инициаторы плана своего добились.

В частности, против РФ под предлогом наказания за Скрипалей усилились санкции, некоторых ее богатых людей просто вывели с арены, лишив их возможности заниматься бизнесом за рубежом. Понятно, что их место быстро заняли "нужные" люди.

Возникает вопрос: нужные кому? Масонам, отвечают конспирологи. Как пишет РИА VistaNews, масоны издавна стремились влиять на мир, собирая под своим колпаком и лидеров стран, и простых людей. Скорее всего, Скрипали также были вовлечены в их деятельность. По крайней мере, некая тайная встреча у экс-сотрудника ГРУ случилась непосредственно перед отравлением – ведь и Сергей, и Юлия зачем-то отключили в своих телефонах GPS-определение местонахождения, собираясь выйти из дома 4 марта.

Получается, Скрипалями просто пожертвовали ради неких "высших" интересов. Поэтому и нет никаких доказательств связи инцидента с РФ – есть только информационный шум, и этого достаточно тайным властителям мира для своих целей.

Тем временем племянница Скрипаля Виктория подозревает, что дяди уже нет в живых, иначе почему он ни разу не вышел на связь с родными после выписки из госпиталя в июне.

А вот вторая история с отравлением в Британии якобы тем же "Новичком" рассыпается в прах: брат пострадавшего жителя Эймсбери сообщает, что Роули снова стало плохо, – у наркомана со стажем, который выжил после контакта с неизвестным токсином, подозревают менингит.