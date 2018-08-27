Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Скрипали пали жертвой большого заговора

Юлия и Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Цель громкого скандала, раздутого Лондоном, – изменить сложившийся миропорядок

Россия не виновата в отравлении своего бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. К таким выводам пришли конспирологи. Они убеждены – произошедшее в Солсбери было нужно для того, чтобы политико-экономическая ситуация в мире претерпела изменения. И инициаторы плана своего добились.

В частности, против РФ под предлогом наказания за Скрипалей усилились санкции, некоторых ее богатых людей просто вывели с арены, лишив их возможности заниматься бизнесом за рубежом. Понятно, что их место быстро заняли "нужные" люди.

По теме

Возникает вопрос: нужные кому? Масонам, отвечают конспирологи. Как пишет РИА VistaNews, масоны издавна стремились влиять на мир, собирая под своим колпаком и лидеров стран, и простых людей. Скорее всего, Скрипали также были вовлечены в их деятельность. По крайней мере, некая тайная встреча у экс-сотрудника ГРУ случилась непосредственно перед отравлением – ведь и Сергей, и Юлия зачем-то отключили в своих телефонах GPS-определение местонахождения, собираясь выйти из дома 4 марта.

Получается, Скрипалями просто пожертвовали ради неких "высших" интересов. Поэтому и нет никаких доказательств связи инцидента с РФ – есть только информационный шум, и этого достаточно тайным властителям мира для своих целей.

Тем временем племянница Скрипаля Виктория подозревает, что дяди уже нет в живых, иначе почему он ни разу не вышел на связь с родными после выписки из госпиталя в июне.

А вот вторая история с отравлением в Британии якобы тем же "Новичком" рассыпается в прах: брат пострадавшего жителя Эймсбери сообщает, что Роули снова стало плохо, – у наркомана со стажем, который выжил после контакта с неизвестным токсином, подозревают менингит.

Фоторепортаж
Как тосковал Скрипаль по родине
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Вера СВЕТЛОВА
новости партнеров
Загрузка...

Германия трезво взглянула на США

Немецко-американские связи подвергнутся перезагрузке

Доллар рванет вверх в сентябре

Курс американской валюты поднимется до 71 рубля

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей