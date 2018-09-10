Россиянам грозит новая болезнь

Жителей страны предостерегли от опасности

Роспотребнадзор предупреждает, что в этом эпидемиологическом сезоне на Россию обрушатся 2 новых штамма гриппа.

"Ожидается циркуляция двух новых штаммов гриппа, от которых не прививали в прошлом году и иммунитет к которым у россиян не сформирован", – приводит РИА "Новости" сообщение на стенде ведомства на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Грипп – острое вирусное заболевание дыхательных путей. Большинство людей болеют им около недели, однако болезнь может сопровождаться тяжелыми осложнениями и даже вызвать смерть. Снизить последствия заболевания, уменьшить риск появления осложнений и предотвратить активное распространение вируса поможет вакцинация.