Явка на выборах мэра Москвы – на уровне 2013 года

Активные избиратели проголосовали 9 сентября

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин победил соперников в борьбе за пост столичного градоначальника с убедительным результатом. На состоявшихся в рамках Единого дня голосования выборах он получил 70,17% голосов. В его поддержку высказались 1 миллион 582 тысячи 762 человека.

Явка избирателей на выборы мэра 9 сентября составила 31%. Почти столько же (32%) было и в 2013 году. Это вообще обычный показатель для крупных городов. Для сравнения, в Красноярске на избирательные участки 9 сентября пришло 22% электората, в Новосибирске – 21%, в Хабаровске – 33%, во Владивостоке – 22%, в Магадане – 35%, в Омске – 34%.

За рубежом, кстати, явка в мегаполисах аналогичная. Так, в Лос-Анджелесе в прошлом году нашли время проголосовать 20% избирателей, в Хьюстоне в 2015 г. – 27%. Миллиардер Майкл Блумберг победил на выборах мэра Нью-Йорка при явке 24% и не счел это проблемой.

Впрочем, ряд мировых столиц и вовсе не утруждают жителей голосованием за кандидатов на пост градоначальника. К примеру, в Париже решают, кто станет мэром, муниципальные советники.

В Москве между тем власти сделали процесс голосования максимально удобным и доступным для всех желающих. Избирательные участки работали с 8:00 до 22:00 (а не до 20:00, как раньше). Москвичи получили возможность голосовать не по месту постоянной регистрации, а там, где им удобно. Более того, для тех, кто не был готов прерывать отдых за городом, было открыто 209 мобильных участков – в Московской, Калужской, Владимирской и Тульской областях. Кстати, эти пункты оказались весьма востребованными.

В целом можно констатировать, что выборы прошли успешно. Грубых нарушений зафиксировано не было, это подтверждают более 4 тысяч наблюдателей от Общественной палаты города.

Напомним, на пост главы Москвы претендовали действующий мэр Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов, депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев, экс-депутат Госдумы от КПРФ Вадим Кумин и бывший владелец строительной компании СУ-155 Михаил Балакин.