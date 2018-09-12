Россиянам дали совет по дешевому отдыху на море

Хочешь сократить расходы в отпуске - езжай в глубинку

Мечтаешь о море, но кошелек не позволяет шиковать? Выход есть. Нужно только слегка пересмотреть свои взгляды на место отдыха и обратить внимания на тихие поселки вблизи раскрученных курортов.

По данным сервиса бронирования жилья Tvil.ru, этой осенью вполне реально качественно отдохнуть на российском побережье за 1,3 тыс. рублей в сутки. Такие цены актуальны для частного сектора села Стерегущее в Раздольненском районе Крыма, поселка Дедеркой и села Лермонтово в Туапсинском районе Краснодарского края.

Эксперты советуют обратить внимание также на поселок Черноморское и село Окуневка в Черноморском районе Крыма, село Лучистое пригороде Алушты на южном берегу полуострова, поселки Пересыпь и Кучугуры в Темрюкском районе. Любителям Ейска может понравится станица Камышеватская недалеко от города.

Но если уж вы совсем не готовы отказаться от городской цивилизации или проживания в отелях, то ваш выбор при ограниченном бюджете – это Туапсе и Краснодар. Как пишут "Кубанские новости", там нынешней осенью можно забронировать гостиничный номер по 1,2 – 1,3 тыс. в сутки. Правда, на дорогу до моря придется потратить время.