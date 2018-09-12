Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Россиянам дали совет по дешевому отдыху на море

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
Хочешь сократить расходы в отпуске - езжай в глубинку

Мечтаешь о море, но кошелек не позволяет шиковать? Выход есть. Нужно только слегка пересмотреть свои взгляды на место отдыха и обратить внимания на тихие поселки вблизи раскрученных курортов.

По данным сервиса бронирования жилья Tvil.ru, этой осенью вполне реально качественно отдохнуть на российском побережье за 1,3 тыс. рублей в сутки. Такие цены актуальны для частного сектора села Стерегущее в Раздольненском районе Крыма, поселка Дедеркой и села Лермонтово в Туапсинском районе Краснодарского края.

По теме

Эксперты советуют обратить внимание также на поселок Черноморское и село Окуневка в Черноморском районе Крыма, село Лучистое пригороде Алушты на южном берегу полуострова, поселки Пересыпь и Кучугуры в Темрюкском районе. Любителям Ейска может понравится станица Камышеватская недалеко от города.

Но если уж вы совсем не готовы отказаться от городской цивилизации или проживания в отелях, то ваш выбор при ограниченном бюджете – это Туапсе и Краснодар. Как пишут "Кубанские новости", там нынешней осенью можно забронировать гостиничный номер по 1,2 – 1,3 тыс. в сутки. Правда, на дорогу до моря придется потратить время. 

Вера СВЕТЛОВА
новости партнеров
Загрузка...

Спасибо, но нет: Япония отказалась от мирного договора с Россией

Японцы требуют отдать "северные территории"

Названы участники третьей мировой

Предвестником глобального конфликта станет Нибиру

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей